Врачи сообщают о массовом отказе петербуржцев от вакцинации против коронавируса

В Санкт-Петербурге наблюдается массовый отказ от вакцинации. Об этом заявила и. о. заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) по медицинской части Татьяна Погода. Жители города боятся вакцинироваться, сказала она.

Эксперт также сообщила, что сейчас в больницы госпитализируют все больше пациентов в тяжелом состоянии. И более 60% - это пожилые люди.

Ситуацию усугубляет тот факт, что большинство пациентов, которым за 65 лет, страдают от сахарного диабета, ожирения или гипертонии. У таких людей заболевание протекает тяжело.

Татьяна Погода призвала горожан сделать прививку, подчеркнув, что в реанимацию госпиталя не попадают люди с коронавирусом, прошедшие вакцинацию. Также среди такой категории пациентов не было и летальных исходов, пишет Интерфакс .

Ранее сообщалось, что в Петербурге функционируют 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации, работают 23 выездные бригады. Согласно результатам опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, 66% россиян негативно относятся к вакцинации от коронавируса, среди людей в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 69%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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