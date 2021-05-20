После нападения неизвестных глава УСП Петербурга написал заявление в полицию

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После нападения неизвестных глава УСП Петербурга написал заявление в полицию
Санкт-Петербург

Глава Управления социального питания Петербурга (УСП) Алексей Барабанщиков обратился в 18 отделение полиции Петроградского района по факту нападения на него неизвестных лиц.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию.

«Да, заявление подал. Сообщил, что напали неизвестные мужчины. Неизвестный мужчина, развернул перед ним плакат, с примерным содержанием «Алексей, хорошо ли живется в элитной квартире на Крестовском острове?», дословно не могу привести», - сообщили в 18 отделении.

Алексей Барабанщиков занял пост главы Управления социального питания Петербурга в феврале 2020 года. В его обязанности входит контроль за организацией питания в социальных и образовательных учреждениях города.

20 мая издание Live24 сообщило о нападении на чиновника. По данным СМИ, нападавшие угрожали ему расправой. Также в различных источниках появлялась информация о полученных Барабанщиковым травмах, однако она не подтвердилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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