После нападения неизвестных глава УСП Петербурга написал заявление в полицию

В Министерстве обороны Украины признали, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник. Стало известно, что
Российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» следит за военными учениями НАТО. Даже действуя в одиночку, российский боевой
Киев сообщил об отправке к крымскому полуострову более 30 военных иностранных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021». По комментарию пресс-службы
Флот НАТО не выстоит в Черном море против российской армады кораблей, пребывающих там. Информационно-новостной ресурс Avia.pro отмечает, что попытки
Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся
NetEase: рои подводных беспилотников России будут способны уничтожить авианосный флот США. Аналитики китайского портала NetEase уверены, что «стая»
Один из российских сетевых источников, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, которые якобы получили данные от Пентагона, сообщил о том, что на
Армия США заключила с компанией US21 трехлетний контракт на поставку коммерческих большегрузных автомобилей из Украины, сообщает Defense Blog. Его
Украина продолжает усиливать свои войска и на 2021 год Минобороны заложено 10 млрд гривен на закупку техники. Планируется, что до конца текущего года
Боевой беспилотник «Ababbil-3» ВС Ирана, который был запущен из Сирии, был сбит над территорией Израиля 18 мая — предполагается, что дрон мог быть
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