Глава МВД Турции обвинил США и ОАЭ в попытке свергнуть Эрдогана пять лет назад

О том, какие государства были заказчиками попытки государственного переворота в Турции пять лет назад, рассказал глава МИД Турции Сулейман Сойлу.

В ходе пресс-конференции, которую показал и телеканал TRT Haber, он сообщил, что заказчиками этого переворота были власти США и ОАЭ.

Речь идет о события 2016 года, когда в ночь на 16 июля часть турецких военных попытались совершить переворот в стране. Они начали операцию по захвату стратегически важных объектов в Анкаре, и таких крупных городах как Стамбул, Конье, Мармарис, Малатье, Карс.

Когда начались эти события, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в отпуске со своей семьей в отеле Гранд Языджы Клуб Турбан в Мармарисе. Но Эрдоган успел покинуть отель незадолго до того, как его начали штурмовать силы путчистов.

Вскоре турецкий лидер был уже в Даламане, чтобы самолетом долететь до Стамбула, где он был менее чем за час.

Стоит отметить, что путчисты использовали истребители F-16 для атак по президентскому дворцу и зданию парламента, где шло заседание депутатов. Эти здания 16 июля они пытались штурмовать танками.

Также в плане путчистов был захват аэропортов в Анкаре и Стамбуле. Они пытались взять под контроль мосты через Босфор и здания различных госучреждений, а также главные офисы телекомпаний.

В эфире турецких телеканалов они заявили, что Генштаб вооруженных сил взял власть в стране в свои руки и отстранил от власти Эрдогана. Путчисты ввели военное положение и комендантский час.

Но вскоре в эфир вышел и Эрдоган, использовав одну из незахваченных телекомпаний. Он заявил о незаконности происходящего и призвал всех выйти на улицу, чтобы противодействовать путчистам.

Сторонники Эрдогана массово вышли на улицу и разоружили отряды путчистов. На стороне турецкого лидера осталась часть армии и вся полиция.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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