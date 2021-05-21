Самолет ВВС Швеции устроил сразу несколько провокаций близ Калининградской области

Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел в непосредственной близости от российского воздушного пространства. Сообщил об этом ресурс Avia.Pro, ссылаясь на данные мониторинговых сервисов.

Шведское воздушное судно приближалось к российским рубежам в Калининградской области несколько раз. Отмечается, что самолет с позывным SVF622 совершал полет на большой высоте, поэтому вряд ли он задался целью вызвать активность радаров систем ПВО РФ в данном регионе.

Впрочем, заниматься радиоэлектронной разведкой аппарат тоже мог. Тем более что в Швеции ранее определили Калининградскую область как регион, представляющий опасность для страны.

В публикации говорится, что действия Швеции в данном случае понять очень тяжело. Страна не является участницей НАТО, но, тем не менее, нейтралитет соблюсти не пытается. Наоборот, в последнее время она поддерживает опасную игру Альянса с его бесконечными провокациями, в том числе и в воздушном пространстве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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