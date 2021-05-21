Японское издание Yahoo News Japan обвинило в лучевых атаках Россию и Китай

Японский таблоид «Yahoo News» разместил информацию о том, что начиная с 2016 года на американские подразделения ЦРУ была осуществлена масштабная атака таинственного лучевого оружия — ее жертвами стали около 130 американских дипломатов и сотрудников ЦРУ по всему миру. Главными «претендентами», виновными в этой атаке, японский эксперт Макико Иидзука видит Россию или Китай, передает «ИноСМИ».

Японский обозреватель Макико Иидзука напомнил, что в 2016 году дипломаты США были внезапно поражены неизвестной лихорадкой на острове Куба — среди основных симптомов такого «гаванского синдрома» отмечали сильное головокружение, усталость, головную боль, потерю памяти, слуха и зрения. В результате дипломаты были спешно эвакуированы с Острова свободы, а США впервые заговорили об атаке неизвестным лучевым оружием, за которой могут стоять КНР или Москва.

В течение последующих нескольких месяцев подобный синдром наблюдался у американских дипломатов в китайском Гуанчжоу, в Лондоне, на Кубе, а также в некоторых странах бывшего СССР — что только укрепило подозрения США касательно применения неизвестной лучевой технологии.

Японский эксперт Макико Иидзука предположил, что первой в списке подозреваемых значится Россия, которая несколько лет активно занимается разработкой микроволнового оружия. Журналист не исключает и причастности КНР, которые также занимаются изучениями микроволновых волн — есть предположение, что Пекин даже задействовал микроволновое оружие против Индии, во время пограничного конфликта.

Иидзука отметил, что весомые доказательства причастности этих стран к атаке на американских дипломатов пока отсутствуют, однако спецподразделение ЦРУ продолжает особое расследование, в ходе которого могут быть найдены неопровержимые доводы применения лучевого орудия со стороны Москвы или Пекина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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