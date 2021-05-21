Четыре истребителя F-35 ВВС Италии не справились с одним российским Су-27

В Министерстве обороны Украины признали, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник. Стало известно, что
Российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» следит за военными учениями НАТО. Даже действуя в одиночку, российский боевой
Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся
Флот НАТО не выстоит в Черном море против российской армады кораблей, пребывающих там. Информационно-новостной ресурс Avia.pro отмечает, что попытки
Армия США заключила с компанией US21 трехлетний контракт на поставку коммерческих большегрузных автомобилей из Украины, сообщает Defense Blog. Его
Один из российских сетевых источников, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, которые якобы получили данные от Пентагона, сообщил о том, что на
NetEase: рои подводных беспилотников России будут способны уничтожить авианосный флот США. Аналитики китайского портала NetEase уверены, что «стая»
Боевой беспилотник «Ababbil-3» ВС Ирана, который был запущен из Сирии, был сбит над территорией Израиля 18 мая — предполагается, что дрон мог быть
Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел в непосредственной близости от российского воздушного пространства. Сообщил об этом ресурс Avia.Pro, ссылаясь
Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID. По словам юриста Центра медицинского права Андрея Карпенко, в России граждан могут
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