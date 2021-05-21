Четыре истребителя F-35 ВВС Италии не справились с одним российским Су-27

4 истребителя F-35 ВВС Италии не смогли справиться с одним российским Су-27.

Как сообщили на портале Avia.pro, российский истребитель Су-27 довольно продолжительное время сопровождал американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52, который до этого неожиданно обнаружился у российских границ. Чтобы пресечь деятельность российского экипажа, ему на перехват отправили четыре стелс-истребителя F-35, базирующиеся на авиабазе в Эстонии в рамках балтийской миссии воздушного патрулирования НАТО.

Четверка итальянских самолетов пятого поколения не смогли справиться с одним российским истребителем, хотя альянс был готов к возможному перехвату российскими пилотами американского стратегического бомбардировщика B-52. Однако F-35 не сумели даже вовремя подняться в воздух. Видимо, западные экипажи понимали, что Россия также пошлет на помощь Су-27 дополнительные истребители. Если бы это оказались Су-35, у итальянской авиации могли бы быть значительные проблемы.

«Если истребители F-35 не смогли что-либо противопоставить российскому Су-27, то о каком-либо превосходстве американских истребителей F-35 вообще речь идти не может. Можно лишь представить разочарование НАТО после того, как российские Су-57 и американские F-35 впервые встретятся в воздухе», - прокомментировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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