Беспилотники атаковали два военных объекта на юго-востоке Турции

Вечером 18 мая два беспилотника в виде радиоуправляемых авиамоделей попытались уничтожить военную базу в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на базу в Батмане, где базируются беспилотники, и на командование 23-й пехотной дивизии в Ширнаке, была совершена попытка нападения. Он также заявил, что беспилотники «нейтрализованы», материального ущерба и пострадавших нет.

Есть мнение, что это дело рук боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, хотя ранее они не применяли дроны в своих операциях против турецких сил безопасности и армейских подразделений.

Заметим, что за последние трое суток это уже вторая подобная атака на турецкие военные объекты.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр финансов Турции Лютфи Эльван заморозили финансовые активы 377 физических лиц, учреждений и организаций. Под ограничения попали руководители Рабочей партии Курдистана Мурат Карайылан, Джемил Байик и Дуран Калкан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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