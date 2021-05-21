Франция использует вбросы в СМИ, чтобы опорочить деятельность России в ЦАР

Франция продолжает предпринимать атаки на информационном фронте против деятельности России в Центральноафриканской Республике. Для осуществления вбросов, направленных на дискредитацию российской помощи в регионе, она привлекает СМИ.

Очередной фейк запустило американское издание Vice Media. Это уже второе освящение этим СМИ деятельности россиян в республике. Однако предыдущий материал вышел довольно объективным, в отличие от последней статьи.

Журналисты Vice Media утверждают, что общались с тремя центральноафриканцами. Эти жители рассказали изданию о преступлениях, якобы совершенных российскими специалистами в ЦАР.

Однако в достоверность личностей проверить трудно: их имена в публикации изменены, а фотографии не четкие. Не понятно, зачем скрывать так называемых важных «свидетелей». Возможно, издание этой «сенсацией» решило подправить свою репутацию. Ведь предыдущая публикация о россиянах в ЦАР не отвечала требованиям политике иностранных СМИ в отношении РФ.

Центральноафриканцы отмечали, что с ними не раз пытались выйти на контакт французские журналисты. Они хотели купить ложные показания против российских специалистов.

При этом местные жители выступают против французского влияния в регионе. Они выходят на многотысячные демонстрации и требуют, чтобы представители Франции и ООН покинули ЦАР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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