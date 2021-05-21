В Турции призывают применить против Израиля свой главный козырь

Турецкие СМИ анализируют вооруженное противостояние между Израилем и движением ХАМАС. Турки выступают на стороне палестинцев и считают израильтян агрессорами, а также призывают к решительным мерам. В Анкаре считают, что по отношению к Тель-Авиву надо действовать жестче, поэтому следует достать свой главный козырь. Речь идет о военной базе ООН Кюреджик с установленной на ней системой THAAD, которая предназначена для обнаружения баллистических ракет. Радар в Кюреджике способен сканировать территорию в тысячу километров под углом 120 градусов, благодаря чему он эффективно защищает от баллистических ракет дальностью 1,3 тысячи километров. РЛС в Кюреджике имеет важное значение для противодействия угрозам баллистических ракет в регионе. Разведданные, получаемые с РЛС, отправляются НАТО и США.

Если этот козырь будет использован, то Турции придется пожертвовать отношениями с США, которые в последнее время можно назвать весьма прохладными, пишет inosmi.ru .

Перед строительством этой базы Турция потребовала от ООН, чтобы военный объект использовался только для защиты стран НАТО. У турок есть опасение по поводу того, что с помощью базы США предоставляют Израилю информацию о ракетных ударах.

Читатели турецкого издания Haber7 призывают немедленно закрыть этот объект. Они выражают сожаление о том, что это не было сделано раньше. Также некоторые комментаторы считают, что на Израиль следует «сбросить атомную бомбу».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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