В Турции призывают применить против Израиля свой главный козырь

4 истребителя F-35 ВВС Италии не смогли справиться с одним российским Су-27. Как сообщили на портале Avia.pro, российский истребитель Су-27 довольно
В Министерстве обороны Украины признали, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник. Стало известно, что
Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся
Флот НАТО не выстоит в Черном море против российской армады кораблей, пребывающих там. Информационно-новостной ресурс Avia.pro отмечает, что попытки
Турецкие СМИ анализируют вооруженное противостояние между Израилем и движением ХАМАС. Турки выступают на стороне палестинцев и считают израильтян
Армия США заключила с компанией US21 трехлетний контракт на поставку коммерческих большегрузных автомобилей из Украины, сообщает Defense Blog. Его
Украинские военные, нарушив договоренности по деэскалации ситуации в демаркационной зоне в Донбассе, атаковали позиции самопровозглашенной Донецкой
Один из российских сетевых источников, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, которые якобы получили данные от Пентагона, сообщил о том, что на
NetEase: рои подводных беспилотников России будут способны уничтожить авианосный флот США. Аналитики китайского портала NetEase уверены, что «стая»
Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел в непосредственной близости от российского воздушного пространства. Сообщил об этом ресурс Avia.Pro, ссылаясь
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