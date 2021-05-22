Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены близ границ Крыма - в Румынию. Об этом со ссылкой на издание «Eurasian Times» сообщил портал Авиа.Про.

Правда, в первоисточнике прямого упоминания об этом нет. В публикации зарубежного портала говорится лишь об учениях, которые проводились на побережье Румынии с привлечением истребителей F-16 и МиГ-21. Но в АвиаПро тут же делают ремарку, что это «не исключает вероятность того, что здесь же могли находиться и истребители F-35».

В девятидневных маневрах ВВС и ПВО «Astral Knight 2021» приняли участие военнослужащие из шести стран, а именно Албании, Хорватии, Греции, Италии, Словении и Соединенных Штатов.

«Американский генерал-майор Грег Земмель уклонился от обсуждения России, когда его спросили о возможности «горячего взаимодействия» с ее воинскими подразделениями в Черном море», - говорится в публикации «Eurasian Times».

Новость о переброске F-35 к границам Крыма в интерпретации отечественного ресурса ничем не подкреплена, поэтому и относиться к ней со всей серьезностью явно не стоит.

В любом случае, даже если истребители пятого поколения и были переброшены поближе к Крыму, развернутых на территории полуострова С-400 «Триумф» достаточно для того, чтобы тщательно мониторить обстановку на побережье Румынии и вовремя реагировать на угрозы.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей