Верховный лидер Ирана: Израиль вынужден смириться с поражением

Израиль после прекращения огня между страной и сектором Газа «вынужден признать поражение». С таким заявлением на своем официальном сайте выступил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает The Times of Israel.

Иран является ключевым поставщиком оружия для палестинского движения ХАМАС. Поэтому решение Израиля о прекращении огня там рассматривают как поражение - он выявился «бессилен против объединенного подъема Палестины».

«Продолжение преступлений и прекращение огня были поражением Израиля. Они были вынуждены признать поражение», — заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана также призвал мусульманские страны сплотиться и оказать поддержку палестинцам, в том числе финансовую - она сейчас необходима, как никогда, ибо необходимо восстановление разрушенной в Газе инфраструктуры.

Хаменеи также заявил о необходимости применения правовых мер против правительства Израиля, в том числе его Премьера Биньямина Нетаньяху.

«Все эффективные элементы этого режима и преступник Нетаниягу должны преследоваться международными и независимыми судами и понести наказание», — подчеркнул аятолла.

Напомним, боевые действия продолжались 11 дней кряду. Прекращение огня и перемирия между Израилем и ХАМАС наступило вчера с двух часов ночи.

Некоторые аналитики считают, что за поражением Израиля стоит президент США Джо Байден в силу оказываемого на израильское правительство давления. Об этом ранее рассказала телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей