Бражко призвал избавить детей от школьных сосисок по цене 70 рублей за килограмм

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Бражко призвал избавить детей от школьных сосисок по цене 70 рублей за килограмм
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Координатор проекта «За честные продукты!» Александр Бражко подверг критике инициативу Елены Малышевой вернуть сосиски в школьное меню. Он отметил, что недобросовестные поставщики могут воспользоваться этим для экономии на питании.

Накануне в эфире телепрограммы Елены Малышевой «Жить здорово» прозвучало предложение убрать из школьного рациона свежие фрукты и овощи, так как их нельзя тщательно отмыть, а также вернуть в меню сосиски.

Бражко отметил, что средняя стоимость колбасы из мяса в магазинах превышает тысячу рублей за один килограмм. Если вернуть в школьное меню сосиски, то комбинаты социального питания будут кормить детей куда более дешевыми продуктами. На столы будут попадать белково-жировые массы, имеющие внешний вид сосисок. Если покупать такой товар оптом, то стоимость килограмма будет составлять около 75 рублей.

Эксперт считает, что в этом виноваты компании, ищущие легкий заработок, например, поставка в образовательные учреждения имитаций продуктов, которые не лучшим образом повлияют на здоровье детей. 

«У торговцев есть высокий спрос на низкокачественную продукцию. И промышленность делает имитации из мяса кур механической обвалки, жировых эмульсий, растительного белка», — отметил он.

Бражко считает, что риск попадания суррогатной продукции в тарелки детей можно снизить, но для этого в пищеблоки должно поступать исходное сырье. Школа должна закупать говядину и баранину, а родителям необходимо решать, что именно будет приготовлено из мяса.

«Лоббистов подобный подход не устраивает, пытаются навязать обществу “полезность” заводской колбасы с детских лет», — резюмировал специалист.

Заявление Бражко выглядит весьма обоснованно, особенно на фоне ситуации со школьным питанием в Санкт-Петербурге. Каждый день в социальных сетях жалуются на работу частных комбинатов питания, которые пытаются заработать на качестве поставляемой продукцией. На днях в одном из групп во ВКонтакте была размещена информация, что в школе №174 (Центральный район) детей кормят «дешманскими сосисками». Поставщиком в этом учебном заведении выступает крупный городской комбинат ООО «Северная Столица».

Однако это далеко не единственный комбинат, на который жалуются из-за низкого качества питания. Много негативных отзывов публикуется в адрес АО «Артис-Детское питание».

Поставщик за счет агрессивного демпинга получил многомилионные госконтракты на организацию обедов во всех детских садах Колпинского района Северной столицы. После этого на комбинат стали поступать жалобы, а поставщик очевидно был вынужден экономить на порциях.

Бывший работник компании рассказал, что в одном из петербургских лицеев остатки рыбы и шницели перемалывают и добавляют в котлеты, которыми потом кормят детей.

Все это отлично иллюстрирует, почему Бражко выступил против идеи вернуть в школьные меню сосиски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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