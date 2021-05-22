Фанатское видео на песню Шнура из фильма «Турист» опубликовали в Youtube

Фанатский ролик на песню «Красная смородина» группы «Леннинград», ставшей частью саундтрека нового отечественного боевика «Турист», появился в Сети.

Фильм о работе российских инструкторов в ЦАР впервые показали жителям РФ 19 мая в эфире телеканала НТВ. Картина стала первой в своем роде, так как показывает деятельность за рубежом специалистов, которых некоторые западные СМИ склонны связывать с «ЧВК Вагнера», отмечая привлекательность образов для зрителя. Любители милитари-культуры высоко оценили киноленту, подчеркнув реалистичность боевых сцен.

Появившийся в Сети ролик, представляющий собой нарезку кадров из боевика, предваряется фразой «Простым русским мужикам, спасающим мир, русским гладиаторам посвящается». Предположительно, он принадлежит группе Grey Zone, один из участников которой прокомментировал ленту в собственном Telegram-канале:

«Первый раз, когда смотрел фильм, немного передёрнуло с саундтрека в несвойственный для него момент. Насколько наши ожидания скованны паттернами ранее просмотренных фильмов. А потом посмотрел это под тем углом, с которого мы зачастую повествуем о войне и смерти на ней в частности. То есть, да, это безусловно не самые приятные моменты, но и не настолько, что плакать».

Премьера фильма «Турист», ставшего первой совместной работой российско-центральноафриканского творческого коллектива, состоялась 14 мая в столице ЦАР — городе Банги. За два дня его посмотрели более 70 000 зрителей. Россияне увидели ленту в ночь с 19 на 20 мая, а двумя днями позже она появилась во всех онлайн-кинотеатрах. Информация о выходе картины в оффлайн пока не поступало.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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