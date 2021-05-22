Фанатское видео на песню Шнура из фильма «Турист» опубликовали в Youtube

Image 16+
Фанатское видео на песню Шнура из фильма «Турист» опубликовали в Youtube
В России

Фанатский ролик на песню «Красная смородина» группы «Леннинград», ставшей частью саундтрека нового отечественного боевика «Турист», появился в Сети.

Фильм о работе российских инструкторов в ЦАР впервые показали жителям РФ 19 мая в эфире телеканала НТВ. Картина стала первой в своем роде, так как показывает деятельность за рубежом специалистов, которых некоторые западные СМИ склонны связывать с «ЧВК Вагнера», отмечая привлекательность образов для зрителя. Любители милитари-культуры высоко оценили киноленту, подчеркнув реалистичность боевых сцен. 

Появившийся в Сети ролик, представляющий собой нарезку кадров из боевика, предваряется фразой «Простым русским мужикам, спасающим мир, русским гладиаторам посвящается». Предположительно, он принадлежит группе Grey Zone, один из участников которой прокомментировал ленту в собственном Telegram-канале:

«Первый раз, когда смотрел фильм, немного передёрнуло с саундтрека в несвойственный для него момент. Насколько наши ожидания скованны паттернами ранее просмотренных фильмов. А потом посмотрел это под тем углом, с которого мы зачастую повествуем о войне и смерти на ней в частности. То есть, да, это безусловно не самые приятные моменты, но и не настолько, что плакать».

Премьера фильма «Турист», ставшего первой совместной работой российско-центральноафриканского творческого коллектива, состоялась 14 мая в столице ЦАР — городе Банги. За два дня его посмотрели более 70 000 зрителей. Россияне увидели ленту в ночь с 19 на 20 мая, а двумя днями позже она появилась во всех онлайн-кинотеатрах. Информация о выходе картины в оффлайн пока не поступало.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Фанатское видео на песню Шнура из фильма «Турист» опубликовали в Youtube

Сегодня, 22:15

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

Сегодня, 15:10

Боевик «Турист» получил одобрительные отзывы в интернете

20-05-2021, 09:05

Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID-19

19-05-2021, 19:45

В ФСБ РФ будет решаться вопрос о возбуждении дела в отношении Короткова

19-05-2021, 14:35

РФ направит 55 кораблей и подводных лодок Черноморского флота против кораблей НАТО

19-05-2021, 09:10

Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации

17-05-2021, 21:55

Фильм «Турист» позволит Африке оценить преимущества сотрудничества с Россией — Пучков

17-05-2021, 17:50

Рассказавший о Короткове боевик подтвердил на допросе свое участие в ИГИЛ

17-05-2021, 16:25

Публицист Евич: Москва в апреле 2021 года предотвратила начало большой войны

14-05-2021, 14:15

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

13-05-2021, 19:00

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа

13-05-2021, 11:00

Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах

13-05-2021, 09:40

Ученый: Крым не сможет получить пресную воду из Азовского моря

9-05-2021, 10:35

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN

6-05-2021, 11:10

Африканский колорит глазами русских: о чем будет новый фильм «Турист»

5-05-2021, 20:55

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

5-05-2021, 08:20

Российские бомбардировщики отработают удары по кораблям авианосной ударной группы НАТО в Черном море

4-05-2021, 16:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

4-05-2021, 09:25

«Родина» поможет жильцам аварийного общежития в Абакане

30-04-2021, 14:29

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Четыре истребителя F-35 ВВС Италии не справились с одним российским Су-27
  • Вчера, 15:00

Четыре истребителя F-35 ВВС Италии не справились с одним российским Су-27

4 истребителя F-35 ВВС Италии не смогли справиться с одним российским Су-27. Как сообщили на портале Avia.pro, российский истребитель Су-27 довольно

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения
  • Сегодня, 11:05

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
  • Сегодня, 17:30

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ

В Турции призывают применить против Израиля свой главный козырь
  • Вчера, 17:45

В Турции призывают применить против Израиля свой главный козырь

Турецкие СМИ анализируют вооруженное противостояние между Израилем и движением ХАМАС. Турки выступают на стороне палестинцев и считают израильтян

На армяно-азербайджанской границе произошли первые столкновения между военными
  • 20-05-2021, 08:45

На армяно-азербайджанской границе произошли первые столкновения между военными

Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся

Армия США в целях демонстрации поддержки Украины закупит у нее большегрузы на 52 миллиона долларов
  • 20-05-2021, 12:10

Армия США в целях демонстрации поддержки Украины закупит у нее большегрузы на 52 миллиона долларов

Армия США заключила с компанией US21 трехлетний контракт на поставку коммерческих большегрузных автомобилей из Украины, сообщает Defense Blog. Его

Новости партнеров
Новости партнеров
Украинские военные атаковали позиции ДНР с применением танков Т-64
  • Вчера, 14:45

Украинские военные атаковали позиции ДНР с применением танков Т-64

Украинские военные, нарушив договоренности по деэскалации ситуации в демаркационной зоне в Донбассе, атаковали позиции самопровозглашенной Донецкой

Российские С-400 «Триумф» появились на вооружении Ирана
  • 20-05-2021, 08:50

Российские С-400 «Триумф» появились на вооружении Ирана

Один из российских сетевых источников, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, которые якобы получили данные от Пентагона, сообщил о том, что на

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма
  • Сегодня, 09:35

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены близ границ Крыма - в Румынию. Об этом со ссылкой на издание «Eurasian Times» сообщил портал Авиа.Про.

Самолет ВВС Швеции устроил сразу несколько провокаций близ Калининградской области
  • Вчера, 08:55

Самолет ВВС Швеции устроил сразу несколько провокаций близ Калининградской области

Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел в непосредственной близости от российского воздушного пространства. Сообщил об этом ресурс Avia.Pro, ссылаясь