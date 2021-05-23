Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro.

Об инциденте информация всплывала и ранее. Перед тем, как американцы предприняли попытку тарана, российский БТР-82 столкнулся с американским бронеавтомобилем. Не исключено, что американцы разозлись, поэтому так настырно гонялись за патрулем российской военной полиции на БТР.

Видео позволяет судить о том, что военные США ведут себя крайне опасно, преследуя на высокой скорости бронетранспортер, иногда им даже удается задеть его.





Невзирая на это, стычка в Сирии тогда завершилась без жертв и потерпевших. Ключевую роль в этом сыграли российские вертолеты Ми-8, подоспевшие к месту происшествия. Американцы сочли правильным ретироваться.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Турция объединяют свои усилия в Сирии, чтобы ослабить влияние США в этой стране, и не допустить постоянного военного и дипломатического присутствия там Вашингтона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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