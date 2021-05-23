США пугают российскую С-500 новой ракетой

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США пугают российскую С-500 новой ракетой
В Мире

Перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», вероятно, сможет перехватывать перспективный гиперзвуковой блок, который входит в состав разрабатываемого комплекса ракетного оружия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), рассказал источник РИА Новости в отечественном оборонпроме.

Этими словами он опроверг изложенные в публикации американского журнала «Популярная механика» предположения о том, что благодаря LRHW американской армии будет под силу обрушить удар по любой точке России, так как оно сможет доставать за 2700 километров и развивать скорость, которая в 17 раз превышает скорость звуков. Звучит, конечно, фантастически, но как получится на самом деле?

Если обратиться к открытым источникам, в них говорится, что Пентагон о создании LRHW объявил три года назад. Непосредственно сама разработка стартовала в 2019-м, были задействованы 8 компаний, самые известные из которых - Lockheed Martin и Dynetics Technical Solutions (DTS), а также Управление гиперзвуковых проектов Армии США. В прошлом году проект презентовали, а в этом его выводят на летные испытания.

В сухопутные войска, как значится в планах, оружие начнут поставлять в 2023 году.

Что касается ракет All-Up-Round, у них будет диаметр 890 мм. В специальном контейнере они будут нести боевой блок C-HGB (Common Hypersonic Glide Body), попарно размещаясь на пусковых установках, похожих на ЗРК «Патриот». Четыре двухконтейнерные пусковые установки и одну машину управления огнем будет включать батарея системы.

Ракете надлежит разогнать боевой блок до гиперзвука. После того, как C-HGB отделится от ракеты, планирующий полет без двигателей он будет совершать самостоятельно.

«ЗРС С-500 — это, по сути, две системы. Каждая из них имеет свои РЛС обнаружения и наведения, свою систему управления огнем и свои противоракеты. Одна «полусистема» С-500 предназначена для перехвата аэродинамических целей. Вторая — баллистических, именно она и должна перехватывать гиперзвуковой американский глайдер», - пишет «Свободная пресса».

Однако глайдера C-HGB в природе пока нет. Да и С-500 не готова и не принята на вооружение, поэтому мериться перспективным вооружением - глупая затея.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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