В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту

4 истребителя F-35 ВВС Италии не смогли справиться с одним российским Су-27. Как сообщили на портале Avia.pro, российский истребитель Су-27 довольно
Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ
Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к
Турецкие СМИ анализируют вооруженное противостояние между Израилем и движением ХАМАС. Турки выступают на стороне палестинцев и считают израильтян
Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об
Россия столкнулась с худшим стратегическим кошмаром на Севморпути, пишет американское издание The New York Times. Запад буквально дышит ей в затылок.
Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет
Украинские военные, нарушив договоренности по деэскалации ситуации в демаркационной зоне в Донбассе, атаковали позиции самопровозглашенной Донецкой
Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены близ границ Крыма - в Румынию. Об этом со ссылкой на издание «Eurasian Times» сообщил портал Авиа.Про.
Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел в непосредственной близости от российского воздушного пространства. Сообщил об этом ресурс Avia.Pro, ссылаясь
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