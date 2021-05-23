В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту

В Средиземное море сегодня, 23 мая, вошла амфибийно-десантная группа кораблей Военно-морских сил США с батальоном морпехов на борту.

Согласно источнику, она уже прошла Гибралтар и сейчас держит путь на Ближний Восток, в район Персидского залива.

Британские наблюдатели сообщили журналистам, что в составе корабельной группы - универсальный десантный корабль «Иводзима», десантно-вертолетный корабль-док «Сан-Антонио» и десантный транспорт-док «Картер Холл».

24-й экспедиционный батальон морской пехоты, численность которого порядка 2,5 тысячи человек, находится на борту этих трех кораблей.

Вероятно, она присоединится к авианосной ударной группе ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower, которая с апреля находится в Аравийском море.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее сообщило, что истребители-бомбардировщики, которые входят в состав палубной авиации, планируется задействовать в операции по выводу войск США и их союзников, сил западной коалиции, из Афганистана. Самолеты будут обеспечивать прикрытие.





Ранее сегодня Информинг сообщал , что из Портсмута накануне на Ближний Восток выдвинулась авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета». В составе британской АУГ, помимо него, еще шесть боевых кораблей и подлодка. Кроме операции в Сирии (британцы намерены нанести удары по остаткам террористических формирований в этой стране), авианосная ударная группа также намерена оказать поддержку США при выводе войск из Афганистана.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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