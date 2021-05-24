Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Image 16+
Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Сирия

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании «Bulgarian Military» распространил отечественный ресурс АвиаПро.

По его сведениям, РФ устроила «Циркону» в САР огневые испытания. Ракета была выпущена кораблем, находившимся в Средиземном море, по району с джихадистами. Она успешно поразила цели, а сам пуск может расцениваться как первое боевое применение гиперзвукового оружия в мире.

«Ходят слухи, что Россия также испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» в Сирии. Ракета «Циркон» была выпущена с российского военного корабля. Шойгу не подтвердил эту информацию, но подтвердил, что испытания ракеты продолжаются, не уточнив где», - говорится в публикации «Bulgarian Military».

Журналисты, опираясь все на те же слухи, которые муссируются, напомнили, что летом Москва намерена вывести эту гиперзвуковую ракету на государственные испытания, а в следующем году «Циркон» может даже встать в серию.

Аналитики, комментируя возможность боевого крещения «Циркона», не исключили его, но допустили, что пуск был замаскирован под пуск «Калибра», поскольку «Циркон» на гиперзвуковую скорость выходит только на финишной прямой своего полета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

Сегодня, 12:30

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Сегодня, 08:50

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

Вчера, 10:20

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Вчера, 08:50

Россия и Турция объединяют свои усилия в Сирии, чтобы ослабить влияние США

21-05-2021, 18:35

Турецкую колонну в Идлибе накрыло ракетным ударом

11-05-2021, 10:10

ВКС России и ВВС Сирии в районе Тартуса дважды перехватили американский военный самолет

9-05-2021, 08:45

Российские военные в Сирии перехватили ракеты Израиля

9-05-2021, 08:25

Нетаньяху срочно связался с Путиным после пуска Израилем ракет в сторону авиабазы «Хмеймим»

8-05-2021, 11:25

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии

7-05-2021, 07:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

5-05-2021, 11:55

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

4-05-2021, 00:49

ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами

30-04-2021, 18:39

Турецкую базу на севере Сирии атаковал неопознанный самолет

30-04-2021, 16:19

В Сирии ВКС России подняты в воздух в ожидании удара врага

30-04-2021, 13:34

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

29-04-2021, 09:35

Турция готовится нанести сотни ударов по сирийской армии

29-04-2021, 09:30

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

28-04-2021, 12:35

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска

27-04-2021, 08:55

Армия России остановила бои на востоке Сирии

27-04-2021, 07:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
  • 22-05-2021, 17:30

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения
  • 22-05-2021, 11:05

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • Сегодня, 08:50

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии
  • Вчера, 08:50

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути
  • 22-05-2021, 15:10

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

Россия столкнулась с худшим стратегическим кошмаром на Севморпути, пишет американское издание The New York Times. Запад буквально дышит ей в затылок.

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю
  • 22-05-2021, 17:20

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет

Новости партнеров
Новости партнеров
Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
  • Сегодня, 10:10

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию
  • Сегодня, 12:30

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма
  • 22-05-2021, 09:35

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены близ границ Крыма - в Румынию. Об этом со ссылкой на издание «Eurasian Times» сообщил портал Авиа.Про.

Армия США показала на видео свой снайперский танк
  • 21-05-2021, 18:50

Армия США показала на видео свой снайперский танк

Армия США на своей официальной страничке в социальной сети Twitter выложила видео хронометражем 30 секунд, на котором показала снайперские