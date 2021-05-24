Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании «Bulgarian Military» распространил отечественный ресурс АвиаПро.

По его сведениям, РФ устроила «Циркону» в САР огневые испытания. Ракета была выпущена кораблем, находившимся в Средиземном море, по району с джихадистами. Она успешно поразила цели, а сам пуск может расцениваться как первое боевое применение гиперзвукового оружия в мире.

«Ходят слухи, что Россия также испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» в Сирии. Ракета «Циркон» была выпущена с российского военного корабля. Шойгу не подтвердил эту информацию, но подтвердил, что испытания ракеты продолжаются, не уточнив где», - говорится в публикации «Bulgarian Military».

Журналисты, опираясь все на те же слухи, которые муссируются, напомнили, что летом Москва намерена вывести эту гиперзвуковую ракету на государственные испытания, а в следующем году «Циркон» может даже встать в серию.

Аналитики, комментируя возможность боевого крещения «Циркона», не исключили его, но допустили, что пуск был замаскирован под пуск «Калибра», поскольку «Циркон» на гиперзвуковую скорость выходит только на финишной прямой своего полета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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