Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Протяженность западного и восточного побережья США очень большая. Военные специалисты, внимательно изучив их на карте и сопоставив с возможностями российских «Посейдонов», обозначили по одной цели на каждом из этих побережий.

Как пишет АвиаПро , на восточном побережье условной мишенью подводных аппаратов, которые способны устроить ядерное цунами, станет штат Вирджиния. Если еще конкретнее - Норфолк.

Объяснение кроется не столько в наличии стратегически важных объектов США, сколько в особенностях самого побережья. Просчитано, что у Норфолка ядерная торпеда сможет нанести Штатам максимально возможный ущерб, поскольку в одночасье разрушит и главную базу ВМС страны, и уничтожит Вашингтон.

На западном побережье целью номер один станет штат Калифорния, а конкретно - город Сан-Франциско. Если беспилотник устроит катастрофу именно в этом месте, он сможет уничтожить штат целиком, ядерные объекты страны, кроме того, блокируют возможности использования основных сил ВМС.

«Статус-6» на вооружении страны могут появиться к 2025-2028 годам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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