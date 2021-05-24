Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

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Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
В Мире

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Протяженность западного и восточного побережья США очень большая. Военные специалисты, внимательно изучив их на карте и сопоставив с возможностями российских «Посейдонов», обозначили по одной цели на каждом из этих побережий.

Как пишет АвиаПро, на восточном побережье условной мишенью подводных аппаратов, которые способны устроить ядерное цунами, станет штат Вирджиния. Если еще конкретнее - Норфолк.

 

Объяснение кроется не столько в наличии стратегически важных объектов США, сколько в особенностях самого побережья. Просчитано, что у Норфолка ядерная торпеда сможет нанести Штатам максимально возможный ущерб, поскольку в одночасье разрушит и главную базу ВМС страны, и уничтожит Вашингтон.

На западном побережье целью номер один станет штат Калифорния, а конкретно - город Сан-Франциско. Если беспилотник устроит катастрофу именно в этом месте, он сможет уничтожить штат целиком, ядерные объекты страны, кроме того, блокируют возможности использования основных сил ВМС.

«Статус-6» на вооружении страны могут появиться к 2025-2028 годам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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