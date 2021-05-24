В сети отреагировали на антироссийские вбросы о фильме «Турист»

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В сети отреагировали на антироссийские вбросы о фильме «Турист»
В Мире

Прозападные средства массовой информации продолжают поливать грязью фильм «Турист», который рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Telegram-канал «Медиасолдат» отреагировал на волну негатива со стороны зарубежных изданий и иноагентов.
Внимание критиков привлек образ специалистов из России. В их глазах он «слишком положительный», а русский персонаж таким оказаться не может. Западные издания связывают наших инструкторов с «ЧВК Вагнера».

«Русофобские слюни пятые сутки после премьеры «Туриста» в РФ брызжут во все стороны — по всем соцсетям и СМИ. Из каждого утюга народу снова впаривают, что «достойным людям» негоже смотреть пропаганду про хороших русских, ибо русские для каждого «цивилизованного homo sapiens» — всегда плохие», — написал автор Telegram-канала.

При этом он обратил внимание, что зрители с такой оценкой явно не согласны. На сегодняшний день «Турист» попал в десятку самых популярных фильмов на сайте «Кинопоиск».
А что касается негатива, то «Медиасолдат» советует поблагодарить издания: они только привлекли больше внимания к картине:

«Отлично работают! Чем больше грязи, тем выше рейтинг».

Премьера российского фильма «Турист» прошла в столице ЦАР Банги 14 мая. Уже 19 мая работе историю оценили российские зрители. Ее показал телеканал НТВ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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