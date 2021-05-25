Подлодки ВМС США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой

Image 16+
Подлодки ВМС США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой
В Мире

За несколько недель до того, как Пентагон обнародовал отчет о неопознанных летающих объектах, моряки-подводники ВМС США наблюдали под водой за загадочными и быстро движущимися объектами. Об этом накануне сообщила британская газета The Mirror.

Военно-морской флот зафиксировал данные гидролокаторов, и это, как отмечается в публикации, может быть доказательством существования НЛО.


Моряки, рассказывая об объектах, отметили, что подобного им никогда видывать не удавалось - они потрясены и не могут найти объяснений.

Напомним, на вопрос о фотографиях НЛО, которые есть в архивах Пентагона, президент США Джо Байден 21 мая не стал отвечать со всей серьезностью и попытался отшутиться. Глава Белого дома, прежде чем предоставить журналисту слово, предупредил, что не хотел бы слышать из его уст «подобные мемам вопросы».

Пентагон в этот же день официально подтвердил, что выложенное режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В сети отреагировали на антироссийские вбросы о фильме «Турист»

Вчера, 17:15

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вчера, 10:10

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту

23-05-2021, 18:35

США пугают российскую С-500 новой ракетой

23-05-2021, 17:45

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

22-05-2021, 17:30

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

22-05-2021, 17:20

Верховный лидер Ирана: Израиль вынужден смириться с поражением

22-05-2021, 12:30

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

22-05-2021, 11:05

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма

22-05-2021, 09:35

Армия США показала на видео свой снайперский танк

21-05-2021, 18:50

В Турции призывают применить против Израиля свой главный козырь

21-05-2021, 17:45

Франция использует вбросы в СМИ, чтобы опорочить деятельность России в ЦАР

21-05-2021, 16:50

Четыре истребителя F-35 ВВС Италии не справились с одним российским Су-27

21-05-2021, 15:00

Беспилотники атаковали два военных объекта на юго-востоке Турции

21-05-2021, 13:40

Японское издание Yahoo News Japan обвинило в лучевых атаках Россию и Китай

21-05-2021, 10:25

Самолет ВВС Швеции устроил сразу несколько провокаций близ Калининградской области

21-05-2021, 08:55

Глава МВД Турции обвинил США и ОАЭ в попытке свергнуть Эрдогана пять лет назад

21-05-2021, 08:30

В США считают, что Россия уже не сможет завоевать Прибалтику за 60 часов

20-05-2021, 12:55

Армия США в целях демонстрации поддержки Украины закупит у нее большегрузы на 52 миллиона долларов

20-05-2021, 12:10

Российские С-400 «Триумф» появились на вооружении Ирана

20-05-2021, 08:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
  • 22-05-2021, 17:30

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения
  • 22-05-2021, 11:05

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • Вчера, 08:50

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию
  • Вчера, 12:30

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии
  • 23-05-2021, 08:50

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути
  • 22-05-2021, 15:10

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

Россия столкнулась с худшим стратегическим кошмаром на Севморпути, пишет американское издание The New York Times. Запад буквально дышит ей в затылок.

Новости партнеров
Новости партнеров
Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
  • Вчера, 10:10

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю
  • 22-05-2021, 17:20

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России
  • Вчера, 13:50

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35
  • 23-05-2021, 10:20

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

Авианосная ударная группа Королевских сил Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth готова атаковать «остатки» террористов в Сирии.