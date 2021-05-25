Подлодки ВМС США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой

За несколько недель до того, как Пентагон обнародовал отчет о неопознанных летающих объектах, моряки-подводники ВМС США наблюдали под водой за загадочными и быстро движущимися объектами. Об этом накануне сообщила британская газета The Mirror.

Военно-морской флот зафиксировал данные гидролокаторов, и это, как отмечается в публикации, может быть доказательством существования НЛО.

Моряки, рассказывая об объектах, отметили, что подобного им никогда видывать не удавалось - они потрясены и не могут найти объяснений.

Напомним, на вопрос о фотографиях НЛО, которые есть в архивах Пентагона, президент США Джо Байден 21 мая не стал отвечать со всей серьезностью и попытался отшутиться. Глава Белого дома, прежде чем предоставить журналисту слово, предупредил, что не хотел бы слышать из его уст «подобные мемам вопросы».

Пентагон в этот же день официально подтвердил, что выложенное режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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