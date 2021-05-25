Иран готовится глушить американские корабли в Оманском и Персидском заливах

Image 16+
Иран готовится глушить американские корабли в Оманском и Персидском заливах
В Мире

Во вторник, 25 мая, в Иране стартовали армейские учения по радиоэлектронной борьбе Sky Shield 1400.

Замначальника армии по координации контр-адмирал Хабиболла Сайяри рассказал, что маневры пройдут на территории провинции Исфахан. Бойцы подразделений РЭБ отработают не только оборонительную тактику, но и наступательную.


«В этих учениях дроны будут поражать заранее определенные цели с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, будут проводиться операции по воздушному перехвату и киберзащите, будет анализироваться точность и скорость обнаружения оборудования, а системы электронного подслушивания будут контролироваться», - сообщает Мehrnews.com.

Эксперты не исключают, что в ходе маневров подразделений РЭБ Иран, который и так славится своим умением создавать радиоэлектронные помехи, вновь будет глушить и создавать помехи GPS американским судам, коммерческим и военным, которые проходят через Оманский и Персидский заливы.

Ранее стало известно, что Иран расположил свои средства РЭБ на острове Абу-Муса, расположенном недалеко от Ормузского пролива. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
На юге Ирака обстрелян военный конвой США

Сегодня, 14:50

Иран готовится глушить американские корабли в Оманском и Персидском заливах

Сегодня, 12:40

Американский беспилотник RQ-4B-40 GlobalHawk, активно шпионящий у берегов Крыма, замечен у границ Белоруссии

Сегодня, 12:15

Подлодки ВМС США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой

Сегодня, 10:10

В сети отреагировали на антироссийские вбросы о фильме «Турист»

Вчера, 17:15

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вчера, 10:10

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту

23-05-2021, 18:35

США пугают российскую С-500 новой ракетой

23-05-2021, 17:45

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

22-05-2021, 17:30

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

22-05-2021, 17:20

Верховный лидер Ирана: Израиль вынужден смириться с поражением

22-05-2021, 12:30

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

22-05-2021, 11:05

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма

22-05-2021, 09:35

Армия США показала на видео свой снайперский танк

21-05-2021, 18:50

В Турции призывают применить против Израиля свой главный козырь

21-05-2021, 17:45

Франция использует вбросы в СМИ, чтобы опорочить деятельность России в ЦАР

21-05-2021, 16:50

Четыре истребителя F-35 ВВС Италии не справились с одним российским Су-27

21-05-2021, 15:00

Беспилотники атаковали два военных объекта на юго-востоке Турции

21-05-2021, 13:40

Японское издание Yahoo News Japan обвинило в лучевых атаках Россию и Китай

21-05-2021, 10:25

Самолет ВВС Швеции устроил сразу несколько провокаций близ Калининградской области

21-05-2021, 08:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
  • 22-05-2021, 17:30

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • Вчера, 08:50

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию
  • Вчера, 12:30

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
  • Вчера, 10:10

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии
  • 23-05-2021, 08:50

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю
  • 22-05-2021, 17:20

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет

Новости партнеров
Новости партнеров
В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России
  • Вчера, 13:50

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35
  • 23-05-2021, 10:20

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

Авианосная ударная группа Королевских сил Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth готова атаковать «остатки» террористов в Сирии.

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту
  • 23-05-2021, 18:35

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту

В Средиземное море сегодня, 23 мая, вошла амфибийно-десантная группа кораблей Военно-морских сил США с батальоном морпехов на борту. Согласно

США пугают российскую С-500 новой ракетой
  • 23-05-2021, 17:45

США пугают российскую С-500 новой ракетой

Перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», вероятно, сможет перехватывать перспективный гиперзвуковой блок, который входит в состав