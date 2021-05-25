Иран готовится глушить американские корабли в Оманском и Персидском заливах

Во вторник, 25 мая, в Иране стартовали армейские учения по радиоэлектронной борьбе Sky Shield 1400.

Замначальника армии по координации контр-адмирал Хабиболла Сайяри рассказал, что маневры пройдут на территории провинции Исфахан. Бойцы подразделений РЭБ отработают не только оборонительную тактику, но и наступательную.

«В этих учениях дроны будут поражать заранее определенные цели с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, будут проводиться операции по воздушному перехвату и киберзащите, будет анализироваться точность и скорость обнаружения оборудования, а системы электронного подслушивания будут контролироваться», - сообщает Мehrnews.com.

Эксперты не исключают, что в ходе маневров подразделений РЭБ Иран, который и так славится своим умением создавать радиоэлектронные помехи, вновь будет глушить и создавать помехи GPS американским судам, коммерческим и военным, которые проходят через Оманский и Персидский заливы.

Ранее стало известно, что Иран расположил свои средства РЭБ на острове Абу-Муса, расположенном недалеко от Ормузского пролива.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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