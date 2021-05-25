Американский беспилотник RQ-4B-40 GlobalHawk, активно шпионящий у берегов Крыма, замечен у границ Белоруссии

После инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в аэропорту Минска с основателем оппозиционного Телеграм-канала на борту американская разведка несколько утратила интерес к Донбассу и Крыму. Воздушные шпионы стран НАТО все больше нацеливаются на Беларусь.

Сегодня, 25 мая, у границ страны был замечен американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 GlobalHawk. Еще несколько дней назад он проявлял чрезмерную активность в Черном море, но теперь у него иная задача.

«Как быстро меняются приоритеты, - пишут авторы Телеграм-канала «Записки охотника». - Пару дней назад стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B-40 GlobalHawk, активно шпионящий в Чёрном море и на линии разграничения, сегодня уже «вынюхивает» обстановку у границ Белоруссии».

Смеем предположить, что теперь интерес разведывательной авиации НАТО к Беларуси будет только усиливаться. Хотя не стоит надеяться на то, что Россия может вздохнуть спокойно.

В день, когда Белрусь принудительно посадила летевший в Вильнюс гражданский борт, у границ РФ появились сразу два самолета-разведчика.

Первым близ Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Затем к Крыму приблизился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W. Он стартовал с базы Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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