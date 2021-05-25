На юге Ирака обстрелян военный конвой США

Днем во вторник, 25 мая, в провинции Аль-Дивания на юге Ирака был обстрелян американский военный конвой. Об этом сообщает Saberin News со ссылкой на свои проинформированные источники.

В публикации говорится, что колонна занималась перевозкой материально-технического оборудования для военнослужащих США.

Подробности нападения, а также информация о жертвах и раненых не приводится. Ответственность за атаку на текущий момент пока не взяла ни одна из групп.

Особо подчеркивается, что это нападение, вероятно, стало продолжением вчерашних инцидентов. В понедельник на маршрутах нескольких американских военных конвоев взорвались бомбы.

Подобные нападения вообще стали частыми за последний месяц.

Хотя антиамериканские настроения в Ираке пошли в рост еще с прошлого года, когда силами Вашингтона были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего иракскими мобилизационными формированиями Абу Махди аль-Мухандиса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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