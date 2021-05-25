На вулканическом острове близ Йемена возводят загадочную авиабазу

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На вулканическом острове близ Йемена возводят загадочную авиабазу
В Мире

На вулканическом острове у берегов Йемена возводят загадочную авиабазу. Строительство началось в апреле нынешнего года, передает The Guardian.

Важность ее сложно переоценить. Остров, на котором строится объект, располагается в одном из важнейших морских узких мест в мире для поставок энергоносителей и коммерческих грузов. В Йемене утверждают, что базу возводят Объединенные Арабские Эмираты, но журналистам не удалось убедиться в этом. В Абу-Даби и посольстве ОАЭ в Вашингтоне запросы The Guardian оставили без ответа.

Много лет назад эта страна хотела иметь свой объект на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе. С первой попытки строительство не задалось. А в 2019 году ОАЭ объявили о выводе своих войск из военной кампании под руководством Саудовской Аравии по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами.

Джереми Бинни, ближневосточный редактор разведывательной компании Janes, не исключил, что Эмираты добиваются постоянного присутствия в регионе, но и ситуацию с судоходством призвал рассматривать как важную.

Взлетно-посадочная полоса на острове Маюн позволяет стране, которая будет ее контролировать, играть мышцами, показывать свою силу и превосходство в проливе, а также с легкостью атаковать материковый Йемен, объятый многолетней войной.

Кроме этого, остров может расцениваться как база для проведения операций в Красном море, Аденском заливе и Восточной Африке.

Снимки со спутника, обнародованные Associated Press, позволяют судить о том, что в апреле велось строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1,85 км. К 18 маю строители управились. Кроме того, успели возвести к югу от ВПП три ангара.

ВПП такой длины позволяет принимать на авиабазе транспортники, самолеты-разведчики, штурмовики.

Более ранняя работа, начатая в конце 2016 года, а затем заброшенная, вынудила исполнителей построить взлетно-посадочную полосу еще большего размера - более 3 км. Благодаря этому ее можно будет использовать под самые тяжелые бомбардировщики.

Примечательно, что тот, кто ведет строительство, не хочет быть узнанным. Согласно информации о судоходстве, близ Маюна отсутствуют зарегистрированные суда. А это значит, что устройства слежения автоматической идентификации отключены намеренно, чтобы не быть идентифицированными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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