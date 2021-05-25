Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал самолет ВВС США на территории Латвии

Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал американский самолет на территории Латвии.

Как стало известно ресурсу Avia.pro, неизвестный комплекс радиоэлектронной борьбы, расположенный на территории Белоруссии, оглушил военный самолет ВВС США и тем самым предотвратил очередную провокацию Запада. Инцидент произошел 25 мая на территории Латвии.

Одна из последних провокаций сил НАТО, где были нарушены государственные границы Белоруссии, вызвала жесткий объединенный ответ Минска и Москвы: обе страны начали целенаправленно подавлять мощными средствами РЭБ появившийся недалеко от белорусских рубежей военный самолет США, при этом радиус действия средств ПВО был несколько сотен километров. Уточняется, что другие самолеты при этом не «пострадали».

Этот факт, по мнению специалистов, может говорить о том, что был задействован новейший российский комплекс РЭБ, который прибыл в Белоруссию после начала совместных учений ВВС и ПВО России и Белоруссии.

Вскоре американский военный самолёт был заменен на беспилотник. По-видимому, американцам так и не удалось завершить свою миссию.

Напомним, утром 25 мая Информинг сообщал, что у границ Белоруссии был замечен американский беспилотник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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