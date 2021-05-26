Ту-22 ВКС РФ за один полет отработал удары по всем средиземноморским базам НАТО

В Средиземном море совершил полет российский Ту-22М3.

За один полет он отработал удары по всем военно-морским базам НАТО, передает информационный ресурс АвиаПро .

Как стало известно, Ту-22М3 в одиночку отработал «обнуление» военно-морских баз Североатлантического альянса в Средиземном море. Дальний бомбардировщик пролетел через всю центральную часть Средиземного моря, продемонстрировав, что ВКС РФ могут в считанные минуты атаковать военно-морские базы и крупные морские формирования противника.

Источник сообщил, что этот полет совершил один из трех Ту-22М3, которые прибыли в Сирию. Эксперты ожидают, что в ближайшее время аналогичный полет совершат три бомбардировщика. Этот полет, предполагают они, скорее всего будет проходит под прикрытием истребителей ВКС РФ.

В Сирии российские Ту-22М3 будут пребывать по меньшей мере до момента, пока в восточное Средиземноморье зайдет британская авианосная группа во главе с авианосцем «Queen Elizabeth». На борту кораблей этой авианосной группы пребывает несколько тысяч британских десантников.

Отметим, ранее сообщалось, что российский дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 выполнил полет вдоль израильского побережья. Но по уточненной информации, он облетел базы НАТО, предположительно, отработав их уничтожение за один полет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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