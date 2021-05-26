В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35

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В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35
В Мире

В Израиле сообщили, что в ходе вооруженного противостояния с ХАМАС по принятому на вооружение истребителю F-35 Adir выпускались зенитные управляемые ракеты, но самолет ЦАХАЛ смог остаться невредимым. ЗУР не поразили цель. Однако сомневаться в том, что истребители были обнаружены РЛС, не приходится.

Израиль крупное наступление на ХАМАС на севере сектора Газа начал после того, как тысячи снарядов за короткое время были выпущены по его территории.

Хидаи Зильберман, представитель ЦАХАЛ, раскрыл, что в операции были задействованы порядка 80 истребителей, в том числе модернизированные F-35.


«Израильский «Адир», сильно модифицированный вариант истребителя-невидимки F-35, доказал свою стойкость против ХАМАС», - говорится в публикации издания «Daily Star».

При этом авторы материала не уточняют, что они имеют в виду, указывая на «стойкость». По всей видимости, имеется в виду тот факт, что израильскому истребителю посчастливилось оказаться не сбитым ракетой, выпущенной ХАМАС из комплекса «Оса» или «Стрела».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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