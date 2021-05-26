ВМС США проведут учения в 17 часовых поясах одновременно

Военно-морские силы США на конец лета нынешнего года запланировали масштабные учения с участием авианосцев, субмарин, самолетов и беспилотных кораблей в 17 часовых поясах одновременно. Они будут нацелены на оттачивание боевых действий разных платформ флота на большом удалении в возможном конфликте с РФ или Китаем, сообщает Military.com.

Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021) пройдут в Атлантическом и Тихом океанах. Кроме авианосцев, подлодок, самолетов и кораблей-беспилотников будут задействованы свыше 25 тысяч личного состава - моряки из США, Африки, Европы и стран Тихоокеанского региона.

Самым масштабным мероприятием ВМС за последние годы назвал предстоящие маневры начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей.

В ходе учений будут отрабатываться концепции, с которыми американские моряки могут столкнуться в возможном конфликте с Китаем. Именно в КНР Вашингтон видит наибольшую угрозу для себя, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей