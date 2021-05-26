Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля

Три российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, которые недавно были переброшены в Сирию, совершили «рейс устрашения» в направлении Израиля. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал «Записки охотника».

«Ту-22М3 сегодня утром совершили первый учебно-разведывательный полет с базы Хмеймим в зону Средиземного моря. Позывной 94157, наземные операторы ОЧИСТКА, МЕДЯНКА, ЗАЧИНЩИК», ? говорится в публикации.

Невзирая на то, что российские Ту-22М3 сразу же после взлета уверенно направились в сторону Израиля, некоторые специалисты допускают, что это был не «рейс устрашения», а обычное совпадение. Отношения между Москвой и Израилем напряженными назвать нельзя, поэтому вряд ли бы Россия захотела провоцировать недопонимание и желала бы охлаждения в них.

Тем не менее, истинная цель первого учебно-разведывательного полета неизвестна. Эксперты не исключают, что в регион самолеты были переброшены под прибытие АУГ во главе с авианосцем «Королева Елизавета» ВМС Великобритании, которая также намерена включиться в борьбу с остатками террористических формирований на территории Сирии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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