Российские С-400 испортили Турции военный экспорт

Приобретение Турцией у России ЗРК С-400 «Триумф» ознаменовалось, как известно, большим скандалом. Штаты требовали от своего союзника по НАТО немедленно отказаться от приобретения российского вооружения, но руководство страны выстояло. Из Анкары в Вашингтон полетел посыл:

«Никто не может нам указывать, что покупать».

Тем не менее, Турция все же столкнулась с серьезными проблемами. И речь даже не об исключении Анкары из программы создания истребителей пятого поколения.

Российские С-400 серьезно подпортили стране военный экспорт.

Турция находится на грани провала нескольких уже заключенных сделок со своими заказчиками именно из-за ухудшения турецко-американских отношений.

К примеру, в 2018 году, Турция и Пакистан подписали соглашение, в соответствии с которым Анкара заявляла о готовности продать пакистанцам 30 вертолетов T129 Atak на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Но пока что это нереализуемо из-за задержки производства. Оно «тормозится» США, которые отказываются выдать турецкую лицензию на экспорт вертолетов в Турцию для Пакистана, потому что двигатель у винтокрылой машины - не турецкий. Санкции, которые Вашингтон наложил на Турцию в связи с покупкой российских систем «Триумфов», затрагивают именно этот тип сделки.

Ситуация для Анкары на самом деле нерадостная, потому что описанный выше пример - один из многих. На текущий момент отозваны все запросы на экспорт турецкого оружия с американскими компонентами. И это может быть «агонией» военпрома Турции.

Можно было бы сказать, что все не так печально, но... Сегодня несколько часов назад Штаты выдали экспортную лицензию Турции, но для сделки с Филиппинами. Ее можно считать насмешкой или издевательством - Филиппины заказали только шесть вертолетов такой же модели и контракт рассчитан всего на 250 миллионов долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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