Российские С-400 испортили Турции военный экспорт

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании
В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об
Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».
Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал американский самолет на территории Латвии. Как стало известно ресурсу Avia.pro, неизвестный комплекс
Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих
В Средиземном море совершил полет российский Ту-22М3. За один полет он отработал удары по всем военно-морским базам НАТО, передает информационный
В Средиземное море сегодня, 23 мая, вошла амфибийно-десантная группа кораблей Военно-морских сил США с батальоном морпехов на борту. Согласно
В Израиле сообщили, что в ходе вооруженного противостояния с ХАМАС по принятому на вооружение истребителю F-35 Adir выпускались зенитные управляемые
Перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», вероятно, сможет перехватывать перспективный гиперзвуковой блок, который входит в состав
Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что два Ту-22МЗ были замечены над
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