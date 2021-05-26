Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России

Зафиксированы попытки авиации НАТО атаковать территорию России. Об этом сегодня, 26 мая, пишет АвиаПро, отмечая, что сведения распространил представитель Генштаба Белоруссии Игорь Король.

По его словам, ВВС стран Альянса хотели накрыть часть территории России ракетными ударами через пространство Беларуси. Подчеркивается, что речь идет не об одиночной попытке, а о целой серии. То есть, речь можно вести о преднамеренном проявлении агрессии по отношению к России.

По данным издания «BarGU», ранее подобные попытки нацеливались в воздушное пространство Беларуси.

Примечательно, что подобное заявление на самом деле делалось Игорем Королем, вот только оперативность издания, которое данную новость преподнесло как свежую, явно хромает. Да и говорил он об отработке нанесения ударов по Белоруссии и о России, но не о попытках атаковать.

«К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории 9 таких полётов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Белоруссии, так и по РФ», - заявил Король еще 16 мая нынешнего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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