В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике

Image 16+
В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике
В Мире

Вооруженные силы США в последнее время увеличили число полетов своих стратегических бомбардировщиков в воздушном пространстве сопредельных с Белоруссией государств. Этим фактом очень озабочены в Минске. Там предполагают, что американская авиация отрабатывает нанесение ударов по белорусским объектам.

На прошлой неделе были зафиксированы три таких полета в 30 км от белорусской государственной границы. Для приема и размещения войск НАТО западные соседи Белоруссии усовершенствуют военную инфраструктуру. Уже завершена модернизация пяти аэродромов, что обеспечивает базирование до 200 самолетов. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, это повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии. Хренин также упомянул о модернизации морских баз и портов, что повышает возможности приема десантных и ударных кораблей НАТО. В Польше создается плацдарм для хранения техники и материальных средств ВС США. Также завершена модернизация пяти складов горюче-смазочных материалов на территории Польши.


Кроме того, проводится реконструкция учебных центров и полигонов для деятельности воинских контингентов НАТО. Известно, что на полигоне в Пабраде на постоянной основе находится батальонная тактическая группа войск НАТО. Это позволяет Альянсу сократить время переброски к белорусским границам своих войск. Ожидается, что численность польских войск к 2025 году увеличится в 1,5 раза и составит 200 тыс. Польша также закупает современные ударные вооружения, например, беспилотники, пишет interfax.ru.

В свою очередь Украина с 2019 года развертывает дополнительные воинские формирования у государственной границы Белоруссии. Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО. Хренин считает, что градус напряженности вокруг Белоруссии возрастает, что вызывает беспокойство и озабоченность. Североатлантический альянс и Европейский союз стремятся диктовать свою волю через высокую интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий боевой подготовки вооруженных сил НАТО, а также через наращивание иностранного военного присутствия на соседних с Белоруссией территориях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике

Сегодня, 17:15

Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России

Сегодня, 13:45

Российские С-400 испортили Турции военный экспорт

Сегодня, 12:55

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля

Сегодня, 12:00

Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма

Сегодня, 11:50

ВМС США проведут учения в 17 часовых поясах одновременно

Сегодня, 11:00

В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35

Сегодня, 09:35

Ту-22 ВКС РФ за один полет отработал удары по всем средиземноморским базам НАТО

Сегодня, 08:40

Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал самолет ВВС США на территории Латвии

Вчера, 20:10

На вулканическом острове близ Йемена возводят загадочную авиабазу

Вчера, 17:40

На юге Ирака обстрелян военный конвой США

Вчера, 14:50

Иран готовится глушить американские корабли в Оманском и Персидском заливах

Вчера, 12:40

Американский беспилотник RQ-4B-40 GlobalHawk, активно шпионящий у берегов Крыма, замечен у границ Белоруссии

Вчера, 12:15

Подлодки ВМС США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой

Вчера, 10:10

В сети отреагировали на антироссийские вбросы о фильме «Турист»

24-05-2021, 17:15

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

24-05-2021, 10:10

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США с батальоном морпехов на борту

23-05-2021, 18:35

США пугают российскую С-500 новой ракетой

23-05-2021, 17:45

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

22-05-2021, 17:30

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

22-05-2021, 17:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • 24-05-2021, 08:50

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию
  • 24-05-2021, 12:30

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
  • 24-05-2021, 10:10

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России
  • Сегодня, 13:45

Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России

Зафиксированы попытки авиации НАТО атаковать территорию России. Об этом сегодня, 26 мая, пишет АвиаПро, отмечая, что сведения распространил

Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал самолет ВВС США на территории Латвии
  • Вчера, 20:10

Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал самолет ВВС США на территории Латвии

Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал американский самолет на территории Латвии. Как стало известно ресурсу Avia.pro, неизвестный комплекс

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России
  • 24-05-2021, 13:50

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих

Новости партнеров
Новости партнеров
Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма
  • Сегодня, 11:50

Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма

Бомбардировщики B-52H ВВС США вместе с другой авиацией союзников по НАТО завершили отработку ударов по целям близ Крыма и, как стало известно нашему

В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35
  • Сегодня, 09:35

В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35

В Израиле сообщили, что в ходе вооруженного противостояния с ХАМАС по принятому на вооружение истребителю F-35 Adir выпускались зенитные управляемые

Ту-22 ВКС РФ за один полет отработал удары по всем средиземноморским базам НАТО
  • Сегодня, 08:40

Ту-22 ВКС РФ за один полет отработал удары по всем средиземноморским базам НАТО

В Средиземном море совершил полет российский Ту-22М3. За один полет он отработал удары по всем военно-морским базам НАТО, передает информационный

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля
  • Сегодня, 12:00

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля

Три российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, которые недавно были переброшены в Сирию, совершили «рейс устрашения» в