В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании
В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об
Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».
Зафиксированы попытки авиации НАТО атаковать территорию России. Об этом сегодня, 26 мая, пишет АвиаПро, отмечая, что сведения распространил
Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал американский самолет на территории Латвии. Как стало известно ресурсу Avia.pro, неизвестный комплекс
Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих
Бомбардировщики B-52H ВВС США вместе с другой авиацией союзников по НАТО завершили отработку ударов по целям близ Крыма и, как стало известно нашему
В Израиле сообщили, что в ходе вооруженного противостояния с ХАМАС по принятому на вооружение истребителю F-35 Adir выпускались зенитные управляемые
В Средиземном море совершил полет российский Ту-22М3. За один полет он отработал удары по всем военно-морским базам НАТО, передает информационный
Три российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, которые недавно были переброшены в Сирию, совершили «рейс устрашения» в
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