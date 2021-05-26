В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике

Вооруженные силы США в последнее время увеличили число полетов своих стратегических бомбардировщиков в воздушном пространстве сопредельных с Белоруссией государств. Этим фактом очень озабочены в Минске. Там предполагают, что американская авиация отрабатывает нанесение ударов по белорусским объектам.

На прошлой неделе были зафиксированы три таких полета в 30 км от белорусской государственной границы. Для приема и размещения войск НАТО западные соседи Белоруссии усовершенствуют военную инфраструктуру. Уже завершена модернизация пяти аэродромов, что обеспечивает базирование до 200 самолетов. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, это повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии. Хренин также упомянул о модернизации морских баз и портов, что повышает возможности приема десантных и ударных кораблей НАТО. В Польше создается плацдарм для хранения техники и материальных средств ВС США. Также завершена модернизация пяти складов горюче-смазочных материалов на территории Польши.

Кроме того, проводится реконструкция учебных центров и полигонов для деятельности воинских контингентов НАТО. Известно, что на полигоне в Пабраде на постоянной основе находится батальонная тактическая группа войск НАТО. Это позволяет Альянсу сократить время переброски к белорусским границам своих войск. Ожидается, что численность польских войск к 2025 году увеличится в 1,5 раза и составит 200 тыс. Польша также закупает современные ударные вооружения, например, беспилотники, пишет interfax.ru .

В свою очередь Украина с 2019 года развертывает дополнительные воинские формирования у государственной границы Белоруссии. Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО. Хренин считает, что градус напряженности вокруг Белоруссии возрастает, что вызывает беспокойство и озабоченность. Североатлантический альянс и Европейский союз стремятся диктовать свою волю через высокую интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий боевой подготовки вооруженных сил НАТО, а также через наращивание иностранного военного присутствия на соседних с Белоруссией территориях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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