Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели

Аналитики из Китая уверены, что военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами продлится не больше недели.

На страницах китайского издания Sohu опубликована статья, авторы которой рассказали, как может закончиться война между Россией и США.

На данный момент отношения между РФ и США одни из самых напряженных в истории, что и наталкивает на мысль о возможной войне между ними.

По мнению авторов Sohu, из-за противоречий, которые накапливаются между этими странами уже давно, им нужна разрядка. А поскольку Россия и США являются ведущими военными державами, мир опасается, что война между ними перерастет в глобальный конфликт.

Анализируя боевые возможности РФ и США, китайские эксперты отмечают, что Пентагон имеет в своем распоряжении 11 авианосцев, тогда как Минобороны РФ поставило на вооружение флота только один корабль подобного типа. Но Россия обладает десятками субмарин, которые являются достаточно скрытными, чтобы подойти к авианосным соединениям противника для нанесения сокрушительного удара.

Если говорить о противостоянии в воздухе, то хотя у США есть немало истребителей и бомбардировщиков различных типов, в том числе и новейшего пятого поколения, Россия развила достаточно успешно свои системы ПВО.

Эксперты Sohu уверены, что Россия и США в случае войны друг с другом начнут применять ядерное оружие. И если до этого действительно дойдет, то война закончится в считанные дни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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