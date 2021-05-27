Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3

Ранее мы сообщили о том, что в среду, 23 мая, в Средиземное море вошла амфибийно-десантная группа ВМС США, на борту которой 2,5 тысячи морских пехотинцев. А накануне она, как утверждает ресурс Авиапро, оказалась под тренировочным ударом российского бомбардировщика Ту-22М3 над водами Средиземного моря.

В составе группы универсальный десантный корабль «Иводзима», десантно-вертолетный корабль-док «Сан-Антонио» и десантный транспорт-док «Картер Холл».

Один из трех переброшенных Россией в Сирию Ту-22М3 выполнил полет над Средиземным морем, в ходе которого, как отмечается, отработал по ним атаку. По крайней мере, данные мониторинговых ресурсов указывают на то, что амфибийно-десантная группа ВМС США оказалась в зоне полета российского бомбардировщика-ракетоносца.

Под условный удар российского самолета попали не менее 2,5 тысяч морпехов, которые разместились на бортах американских кораблей.

Эксперты обращают внимание на то, что вооружения у Ту-22М3 с лихвой для уничтожения любой авианосной ударной группы, а посему десантные корабли вообще не могли рассматриваться в качестве угрозы для российского самолета.

К слову, ранее появилась информация о том, что эта амфибийно-десантная группа должна примкнуть к авианосной ударной группе ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower - он сейчас находится в Аравийском море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей