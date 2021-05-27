Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем

Истребители НАТО пытались перехватить стартовавшие с авиабазы Хмеймим в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 во время их полета над Средиземным морем, но российские Су-35 сумели их распугать. Такие сведения приводит один из интернет-ресурсов.

Портал Авиапро пишет, что несколько часов назад дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время очередного полета над Средиземным морем отработали серию ударов по базам НАТО в регионе и трем кораблям ВМС США, на борту которых 2,5 тысячи морских пехотинцев.

В небо, как утверждается, были подняты истребители Альянса, но при виде Су-35, которые шли в сопровождении ракетоносцев, они поспешили ретироваться.

«Сегодня, как и вчера пара бомбардировщиков Ту-22М3 снова летала в зону Средиземного моря. На сей раз компанию им составили истребитель прикрытия Су-35 и самолёт ДРЛО А-50», - сообщил Телеграм-канал «Записки охотника».

Истинные причины переброски «Туполевых» в Сирию продолжают оставаться неизвестными. Эксперты допускают, что поскольку в Средиземном море на ротационной основе располагается оперативное соединение ВМФ РФ, дальняя авиация может быть привлечена к воздушному патрулированию конкретно в зоне его ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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