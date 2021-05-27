Появилось видео применения китайским спецназом отравленных стрел

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Появилось видео применения китайским спецназом отравленных стрел
В Мире

В сети опубликовали видео, снятое в ходе тренировки подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая, на котором в том числе запечатлена и стрельба отравленными стрелами.

Во время учений китайские спецназовцы оттачивали свои умения умело и скрытно переползать перед растяжками, а также упражнялись в метании дротиков. При этом стрелы, которые они бросали или выстреливали из духовых трубок, непростые - они смазаны нервно-паралитическим веществом.

Умение пользоваться этим оружием - залог успеха. Недостаточно просто метнуть стрелу и попасть в противника. Как отмечают военные эксперты «Российской газеты», у этого оружия имеется особенность. А именно, надо не просто попасть во врага, а угодить стрелой в незакрытую часть тела - в лицо.


Отравленные стрелы применяются с близкого расстояния - на удалении нескольких метров.

Что касается духовых труб, которые есть у спецназа, они разборные, снабжаются мундштуком и прицелом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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