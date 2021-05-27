Прибытие российских бомбардировщиков на базу Хмеймим взволновало Запад

Россия продолжает укреплять свой статус великой державы, отправив на авиабазу Хмеймим в Сирию три сверхвзвуковых бомбардировщика.

Российские бомбардировщики Ту-22М3 имеют дальность полета более пяти тысяч километров и способны нести ядерное оружие. В НАТО эти самолеты получили кодовое название Backfire. Они приземлились на недавно обновленную взлетно-посадочную полосу, которая была оснащена дополнительным оборудованием. Теперь она приспособлена для размещения тяжелых транспортных самолетов и бомбардировщиков.

Известно, что самолеты прибыли на Хмеймим для выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства. После этого они вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.

Появление трех таких машин на авиабазе в Сирии взволновало иностранное экспертное сообщество. Издание The Drive выразило уверенность, что появление бомбардировщиков говорит о расширении влияния России не только в Сирии, но и во всем регионе. Размещение даже трех самолетов дает Москве возможность еще дальше проецировать свою силу, уверены эксперты. Это открывает перед Россией дополнительные возможности для сдерживания кораблей НАТО. Помимо этого, самолеты могут быть использованы в отношении наземных баз и другой военной инфраструктуры.

В зону досягаемости бомбардировщиков входит Ближний Восток, Северная Африка, а также потенциальные цели в Черном море. Таким образом Россия существенно расширяет географию своего влияния, подтверждая статус великой державы.

В качестве другого примера расширения российского влияния эксперты приводят планы по созданию в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

«Последняя миссия Backfire является продолжением принятой Москвой схемы размещения бомбардировщиков дальнего действия на аэродромах за пределами России, ранее использовавшейся в Венесуэле и Южной Африке, хотя и на краткосрочной основе. Этот шаг является важным событием для России в геополитическом плане», — полагает эксперт Томас Ньюдик.

Россия продемонстрировала намерение использовать авиацию дальнего действия не только со своей территории, но и с зарубежной базы Хмеймим, что открывает ряд стратегических возможностей.

Появление подобного объекта в Судане даст Москве дополнительные инструменты сдерживания стран НАТО и другие преимущества во внешней политике.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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