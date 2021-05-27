Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана

После столкновений на границе Азербайджана и Армении и пленения шестерых армянских военнослужащих в небе были замечены ударные беспилотники Bayraktar TB2 производства Турции. Вероятно, БПЛА осуществил разведывательный полет.

По данным ресурса АвиаПро, речь идет как минимум о двух ударных дронах. Видели их на местности, где территория Сюникской области граничит с Азербайджаном. Сомневаться в том, что беспилотники выполняли разведывательную миссию, не приходится. Однако остается открытым вопрос, несли ли они на себе вооружение или прилетали «пустыми».

Заметим, что градус напряжения на границе между странами не спадает. Эксперты допускают, что в конфликт придется вмешаться ОДКБ.

Хотя пока что об этом речь не идет. В ОДКБ заявили, что усугубившееся напряжение на границе вынуждает к принятию срочных мер дипломатического характера.

В Баку, к слову, информацию о задержании военнослужащих Армении подтвердили. В Азербайджане их считают диверсантами, которые намеревались заминировать автомобильную дорогу в одном из районов Гегаркуникской области.

Никол Пашинян, и.о. главы правительства Армении, называет захват армянских военнослужащих похищением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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