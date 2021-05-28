Армения уничтожила бронеавтомобиль ВС Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу

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Армения уничтожила бронеавтомобиль ВС Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу
В Мире

Накануне группа военнослужащих Азербайджана на бронеавтомобиле неизвестной модели предприняла попытку прорваться через границу с Арменией. Однако она не увенчалась успехом. Бронеавтомобиль подорвался на мине. Ее на пути следования военной техники установили несколько дней назад армянские военнослужащие, сообщает АвиаПро, ссылающийся на информацию неназванных СМИ.


Азербайджанский бронеавтомобиль подорвался на территории Кельбаджарского района Азербайджана. А это, отмечается в публикации, уже основание для того, чтобы Баку обвинил в агрессии Ереван. Никол Пашинян, исполняющий обязанности Премьер-министра Армении, уже неоднократно обращал внимание на то, что именно этого в Азербайджане и добиваются.

Что касается самого инцидента на границе, остается неизвестным, сколько военнослужащих Азербайджана находились в подорванном бронеавтомобиле, есть ли погибшие и пострадавшие.

Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. США призвали Азербайджан отвести войска от границы. В России некоторые эксперты считают, что ситуация, которая сложилась, требует вмешательства ОДКБ, так как дипломатические инструменты пока не могут считаться эффективными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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