Политолог: если Россия ослабнет, Крым может отойти к Турции

Бредом назвал саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве накануне Дня независимости Украины, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Эксперт убежден, что он не имеет совершенно никакого значения, потому что декларация, которую там подпишут, скорее для проформы и совершенно никакого значения не имеет.

«Это еще один "бред сивой кобылы", за который взялась наша власть. Это все будет, как с Северным потоком-2: соберутся, поговорят, ничего не решат. Россия контролировала Крым и будет контролировать, пока у нее не начнутся какие-то внутренние проблемы. Готовы ли мы воевать за Крым? Нет», - заявил он в ходе чата в редакции «Главреда».

Юрий Романенко подчеркнул, что Украина по большому счету не готова воевать не только за Крым, но и за Донбасс.

«Мы можем сколько угодно считать Крым украинским, однако пока там российский флаг, и именно Россия контролирует полуостров», - отметил он.

То же касается и Донбасса. Политолог отметил, что если Донбасс вдруг завтра вернется под контроль Украины, для Киева это будет настоящей проблемой. Банально нет денег на восстановление, финансирование бюджетников и пенсионеров.

Журналисты поинтересовались у Романенко, как будут развиваться события, если вдруг Крым получится «вырвать у России». Он допустил, что при таком варианте не исключена возможность, что полуостров «уплывет к Турции».

На Украине все эти годы, по его словам, занимались только профанацией. Тогда как Анкара в Черном море не бездействовала - нашла новые перспективные месторождения и упорно стремится к энергонезависимости.

«Поэтому, если Турция будет развиваться так же успешно, как сейчас, когда наступит момент слабости России, а Украина и дальше будет пребывать в таком же инфантильном настрое, Крым вполне может уплыть и к Турции», - резюмировал Юрий Романенко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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