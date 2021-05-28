NoonPost: турецкие беспилотники могут привести к противостоянию между Турцией и РФ

Турция продолжает активно продвигать свои беспилотники Bayraktar TB2 в мире и рассчитывает продать их как можно большему числу стран. Анкара уже продала свои передовые дроны Киеву, а теперь намерена вооружить БПЛА и Польшу. Египетское издание NoonPost заявило, что развертывание беспилотных эскадрилий близ западных границ РФ может привести к серьезному противостоянию между Москвой и Анкарой.

Спрос на Bayraktar TB2 в мире существенно вырос после Второй карабахской войны, где они очень хорошо себя зарекомендовали. Дроны отметились некоторыми успехами и в ливийском конфликте. Многие эксперты отметили, что ударные беспилотники - самое правильное оружие в современных конфликтах. В этой связи многие государства начали подстегивать собственные разработки.

Недавно СМИ сообщили, что Турция будет поставлять свои Bayraktar TB2 и в страны НАТО. Притом «первой ласточкой» станет Польша. Предполагается, что уже в 2022 году в страну будет поставлено 24 беспилотника.

Турецкие дроны у границ России - это, по мнению египетских обозревателей, серьезнейший вызов для стратегических отношений Турции и России. Последствия будут «далекоидущими», подчеркивается в материале, и способны нанести ущерб как Анкаре, так и интересам Москвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей