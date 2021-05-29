В НАТО выразили беспокойство касательно совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2021».

Несмотря на то, что в Москве и Минске не раз заявляли, что эти учения носят плановый и сугубо оборонительный характер, тем не менее, страны Запада продолжают нагнетать обстановку.

Эксперты отмечают, что такая реакция НАТО вполне ожидаемая, поскольку так Запад всегда реагирует на военные учения России и Белоруссии.

Так, к примеру, обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант американского университета Марк Эпископос ранее говорил о том, что учения «Запад-2017» осуждались НАТО, и точно такая же реакция ожидается на учения «Запад-2021».

Аналогичного мнения придерживается и научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер. Он отметил, что подобная риторика звучит из года в год, хотя никаких убедительных доказательств для обоснования обвинений нет.

Прокомментировал ситуацию и пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби. Он заявил, что учения НАТО отличаются от учений России и Белоруссии своими целями и задачами. Учения НАТО «Defender Europe 21», которые являются крупнейшими за 25 лет учениями в Европе, по его словам, проводятся для «сдерживания агрессии».

Интересно, что после учений «Запад-2017» польские, прибалтийские и украинские журналисты ринулись на поиски «российских войск в белорусских лесах», которых они там, к слову, не нашли. И аналогичная ситуация будет в этом году, уверены эксперты. Наблюдателей НАТО допустят на эти учения, хотя и в Минске, и в Москве понимают, что альянс не будет действовать открыто и постарается утаить максимально информации о своих маневрах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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