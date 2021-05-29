Солдаты из США раскрыли секретные данные о безопасности на базах страны в Европе

Зафиксированы попытки авиации НАТО атаковать территорию России. Об этом сегодня, 26 мая, пишет АвиаПро, отмечая, что сведения распространил
Истребители НАТО пытались перехватить стартовавшие с авиабазы Хмеймим в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 во время их полета над Средиземным морем, но
Россия продолжает бороться с террористическими формированиями в Сирии. Силы ВКС ежедневно атакуют их позиции. Одна из самых масштабных атак с воздуха
Аналитики из Китая уверены, что военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами продлится не больше недели. На страницах китайского
Три российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, которые недавно были переброшены в Сирию, совершили «рейс устрашения» в
Бомбардировщики B-52H ВВС США вместе с другой авиацией союзников по НАТО завершили отработку ударов по целям близ Крыма и, как стало известно нашему
Ранее мы сообщили о том, что в среду, 23 мая, в Средиземное море вошла амфибийно-десантная группа ВМС США, на борту которой 2,5 тысячи морских
Американские журналисты издания Newsweek уверены, что Россия разрабатывает разные автономные платформы вооружения с применением искусственного
Приобретение Турцией у России ЗРК С-400 «Триумф» ознаменовалось, как известно, большим скандалом. Штаты требовали от своего союзника по НАТО
После столкновений на границе Азербайджана и Армении и пленения шестерых армянских военнослужащих в небе были замечены ударные беспилотники Bayraktar
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