Солдаты из США раскрыли секретные данные о безопасности на базах страны в Европе

Image 16+
Солдаты из США раскрыли секретные данные о безопасности на базах страны в Европе
В Мире

Американские военные посредством обычного обучающего приложения с карточками раскрыли секретные данные, касающиеся безопасности военных баз США на территории Европы. Речь идет об объектах, на которых размещается ядерное оружие. Солдатами, которые использовали приложения для смартфонов, помогающие им изучать и запоминать информацию, было раскрыто местоположение не менее шести секретных военных баз.

Как отмечает издание Disclose, многие детали о местоположении ядерного оружия США в Европе в сеть просочились уже давно. Тем не менее, появились и довольно новые. Так, последние раскрывают не только расположение камер в хранилищах оружия, но тип оборудования, используемого для защиты объектов.


Буквально недавно эту секретную информацию можно было найти, задав запрос в поисковую систему об обучающих приложениях с карточками, где и можно отыскать, собственно, реальную информацию о секретных объектах. Представлена даже трактовка секретных сигналов и условных знаков о тревоге.

Также американские солдаты довольно активно сливали в сеть фото с военных баз США в Европе. Один из снимков был сделан на авиабазе Фолькель в Нидерландах, он датирован еще 2013 годом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
NoonPost: турецкие беспилотники могут привести к противостоянию между Турцией и РФ

Вчера, 20:05

Политолог: если Россия ослабнет, Крым может отойти к Турции

Вчера, 13:50

Армения уничтожила бронеавтомобиль ВС Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу

Вчера, 09:45

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана

27-05-2021, 18:50

Прибытие российских бомбардировщиков на базу Хмеймим взволновало Запад

27-05-2021, 17:35

Появилось видео применения китайским спецназом отравленных стрел

27-05-2021, 10:55

Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем

27-05-2021, 09:30

Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели

27-05-2021, 09:10

Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3

27-05-2021, 08:35

В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике

26-05-2021, 17:15

Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России

26-05-2021, 13:45

Российские С-400 испортили Турции военный экспорт

26-05-2021, 12:55

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля

26-05-2021, 12:00

Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма

26-05-2021, 11:50

ВМС США проведут учения в 17 часовых поясах одновременно

26-05-2021, 11:00

В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35

26-05-2021, 09:35

Ту-22 ВКС РФ за один полет отработал удары по всем средиземноморским базам НАТО

26-05-2021, 08:40

Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал самолет ВВС США на территории Латвии

25-05-2021, 20:10

На вулканическом острове близ Йемена возводят загадочную авиабазу

25-05-2021, 17:40

На юге Ирака обстрелян военный конвой США

25-05-2021, 14:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России
  • 26-05-2021, 13:45

Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России

Зафиксированы попытки авиации НАТО атаковать территорию России. Об этом сегодня, 26 мая, пишет АвиаПро, отмечая, что сведения распространил

Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем
  • 27-05-2021, 09:30

Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем

Истребители НАТО пытались перехватить стартовавшие с авиабазы Хмеймим в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 во время их полета над Средиземным морем, но

ВКС РФ за сутки нанесли по позициям террористов в Сирии 70 авиаударов
  • 26-05-2021, 16:15

ВКС РФ за сутки нанесли по позициям террористов в Сирии 70 авиаударов

Россия продолжает бороться с террористическими формированиями в Сирии. Силы ВКС ежедневно атакуют их позиции. Одна из самых масштабных атак с воздуха

Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели
  • 27-05-2021, 09:10

Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели

Аналитики из Китая уверены, что военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами продлится не больше недели. На страницах китайского

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля
  • 26-05-2021, 12:00

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля

Три российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, которые недавно были переброшены в Сирию, совершили «рейс устрашения» в

Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма
  • 26-05-2021, 11:50

Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма

Бомбардировщики B-52H ВВС США вместе с другой авиацией союзников по НАТО завершили отработку ударов по целям близ Крыма и, как стало известно нашему

Новости партнеров
Новости партнеров
Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3
  • 27-05-2021, 08:35

Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3

Ранее мы сообщили о том, что в среду, 23 мая, в Средиземное море вошла амфибийно-десантная группа ВМС США, на борту которой 2,5 тысячи морских

Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект
  • 27-05-2021, 08:15

Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект

Американские журналисты издания Newsweek уверены, что Россия разрабатывает разные автономные платформы вооружения с применением искусственного

Российские С-400 испортили Турции военный экспорт
  • 26-05-2021, 12:55

Российские С-400 испортили Турции военный экспорт

Приобретение Турцией у России ЗРК С-400 «Триумф» ознаменовалось, как известно, большим скандалом. Штаты требовали от своего союзника по НАТО

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана
  • 27-05-2021, 18:50

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана

После столкновений на границе Азербайджана и Армении и пленения шестерых армянских военнослужащих в небе были замечены ударные беспилотники Bayraktar