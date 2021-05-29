Солдаты из США раскрыли секретные данные о безопасности на базах страны в Европе

Американские военные посредством обычного обучающего приложения с карточками раскрыли секретные данные, касающиеся безопасности военных баз США на территории Европы. Речь идет об объектах, на которых размещается ядерное оружие. Солдатами, которые использовали приложения для смартфонов, помогающие им изучать и запоминать информацию, было раскрыто местоположение не менее шести секретных военных баз.

Как отмечает издание Disclose, многие детали о местоположении ядерного оружия США в Европе в сеть просочились уже давно. Тем не менее, появились и довольно новые. Так, последние раскрывают не только расположение камер в хранилищах оружия, но тип оборудования, используемого для защиты объектов.

Буквально недавно эту секретную информацию можно было найти, задав запрос в поисковую систему об обучающих приложениях с карточками, где и можно отыскать, собственно, реальную информацию о секретных объектах. Представлена даже трактовка секретных сигналов и условных знаков о тревоге.

Также американские солдаты довольно активно сливали в сеть фото с военных баз США в Европе. Один из снимков был сделан на авиабазе Фолькель в Нидерландах, он датирован еще 2013 годом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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