Российский фрегат «Адмирал Григорович» стрельбами ответил на учения Британии и Украины в Черном море

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Российский фрегат «Адмирал Григорович» стрельбами ответил на учения Британии и Украины в Черном море
В Мире

Российский фрегат «Адмирал Григорович» отстрелялся ракетами во время провокационных учений британского и украинского флота.

Великобритания и Украина недалеко от территориальных вод России в Черном море провели совместные морские учения с задействованием своих флотов. Как стало известно, в ходе учений была допущена провокация в сторону России. В ответ на нее Россия обстреляла противника ракетами. Об этом сообщает Avia.pro.

Так, украинские ВМС и британский корабль Trent в ответ на свою провокационную деятельность получили обстрел ракетами от российского фрегата «Адмирал Григорович». Последний таким образом отработал удар крылатыми противокорабельными ракетами по потенциальному врагу.

В частности, российским фрегатом были применены противокорабельные ракеты «Уран» и «Прогресс». Тем самым Россия продемонстрировала, что стоит на страже своих территориальных вод.

В последнее время Великобритания стала более активной, видимо, намереваясь вернуть статус «владычицы морей». В ФСБ России рассказали, как осенью прошлого года, нарушив территориальные воды у крымских берегов, британский ракетный эсминец отказался подчиниться требованиям российских военных и покинуть территорию.

Ожидается, что в скором времени в Черное море войдет часть АУГ из трех боевых британских кораблей под предводительством авианосца «Queen Elizabeth». Их миссия пока неизвестна, но эксперты не исключают провокации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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