Журналист Чесноков: каждый зритель найдет в кинокартине «Турист» что-то свое

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Журналист Чесноков: каждый зритель найдет в кинокартине «Турист» что-то свое
В России

Корреспондент «Комсомольской Правды» Эдвард Чесноков поделился впечатлениями в личном Telegram-канале после просмотра фильма «Турист» о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. По его словам, художественная картина понравится каждому зрителю.

Мировая премьера киноленты состоялась 14 мая в ЦАР на столичном стадионе Банги. Десятки тысяч местных жителей и гости из соседних городов высоко оценили работу кинематографистов. После просмотра они даже устроили победный марш.

«Знакомые пейзажи с красноземами и прочей колоритной фактурой», — объяснил реакцию граждан ЦАР Чесноков.

Корреспондент «КП» добавил, что одной из сильных сторон киноленты является грамотный подбор актеров.

«Главные положительные герои — русские белые цисгендерные мужики, одной левой сокрушающие Орды Зла», — уточнил он.

Также журналист сравнил «Туриста» с золотым боевиком 80-х — «Красный рассвет», где группа молодых людей ведет партизанскую войну с захватчиками.

Российская премьера художественной картины состоялась 19 мая в эфире телеканала НТВ. В настоящий момент ее можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. Пользователи ресурса «Кино-театр.ру» оценили его в восемь звезд из возможных десяти.

В основу фильма легли реальные события, произошедшие в ЦАР накануне президентских выборов в конце 2020 года. Боевики конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС) и наемники из Чада под руководством бывшего главы республики Франсуа Бозизе напали на столицу, пытаясь устроить госпереворот и сорвать выборы. Их атаку отбили правительственные войска, подготовленные специалистами из РФ, которых иногда причисляют к знаменитому в западных источниках сообществу бывших военных «ЧВК Вагнера».

Сюжет картины рассказывает о судьбе главного героя — бывшего полицейского с позывным Турист, прибывшего в Банги в составе группы по официальному приглашению законных властей для обучения рекрутов и формирования армии. Молодой инструктор не ожидал, что командировка превратится в зону боевых действий. Обстоятельства вынудили его взять оружие в руки и встать на защиту мирного населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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