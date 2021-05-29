Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в территориальные воды России. Об этом сообщает «Avia.pro».

Ранее представители российской ФСБ сообщили о вторжении британских военных кораблей в территориальные воды страны близ Крыма. Для противодействия противнику были задействованы военно-морские силы России, а также боевая авиация. В ответ на это Великобритания сообщила, что в случае необходимости готова регулярно повторять инциденты в российских водах.

Как объяснили в британском Минобороны, реального вхождения в воды России не было, так как по официальной позиции Лондона Крым не является частью РФ. Следовательно, британский корабль находился на украинской территории.

Заявление о том, что Великобритания готова снова повторить вторжение своих военных кораблей, очевидно, указывает на эскалацию ситуации вместо попыток ее урегулировать.

«Миноносец HMS Dragon выполнял переход из порта в порт самым коротким и безопасным для всех международных судов путем через территориальные воды Украины. Российские военно-морские силы не препятствовали прохождению корабля. Также HMS Dragon не стал участником какого-либо инцидента. Он лишь следовал праву законного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву», - объяснили в Министерстве обороны Великобритании.

Эксперты полагают, что в последующих случаях вторжения военных иностранных кораблей Россия имеет полное право атаковать без предупреждений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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