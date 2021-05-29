Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России

Image 16+
Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России
В Мире

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в территориальные воды России. Об этом сообщает «Avia.pro».

Ранее представители российской ФСБ сообщили о вторжении британских военных кораблей в территориальные воды страны близ Крыма. Для противодействия противнику были задействованы военно-морские силы России, а также боевая авиация. В ответ на это Великобритания сообщила, что в случае необходимости готова регулярно повторять инциденты в российских водах.

Как объяснили в британском Минобороны, реального вхождения в воды России не было, так как по официальной позиции Лондона Крым не является частью РФ. Следовательно, британский корабль находился на украинской территории.

Заявление о том, что Великобритания готова снова повторить вторжение своих военных кораблей, очевидно, указывает на эскалацию ситуации вместо попыток ее урегулировать.

«Миноносец HMS Dragon выполнял переход из порта в порт самым коротким и безопасным для всех международных судов путем через территориальные воды Украины. Российские военно-морские силы не препятствовали прохождению корабля. Также HMS Dragon не стал участником какого-либо инцидента. Он лишь следовал праву законного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву», - объяснили в Министерстве обороны Великобритании.

Эксперты полагают, что в последующих случаях вторжения военных иностранных кораблей Россия имеет полное право атаковать без предупреждений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России

Вчера, 20:45

Российский фрегат «Адмирал Григорович» стрельбами ответил на учения Британии и Украины в Черном море

Вчера, 12:40

В НАТО выразили беспокойство касательно совместных военных учений России и Белоруссии

Вчера, 12:25

Солдаты из США раскрыли секретные данные о безопасности на базах страны в Европе

Вчера, 10:10

NoonPost: турецкие беспилотники могут привести к противостоянию между Турцией и РФ

28-05-2021, 20:05

Политолог: если Россия ослабнет, Крым может отойти к Турции

28-05-2021, 13:50

Армения уничтожила бронеавтомобиль ВС Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу

28-05-2021, 09:45

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана

27-05-2021, 18:50

Прибытие российских бомбардировщиков на базу Хмеймим взволновало Запад

27-05-2021, 17:35

Появилось видео применения китайским спецназом отравленных стрел

27-05-2021, 10:55

Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем

27-05-2021, 09:30

Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели

27-05-2021, 09:10

Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3

27-05-2021, 08:35

В Белоруссии подозревают, что американская авиация отрабатывает удары по республике

26-05-2021, 17:15

Генштаб Белоруссии заявил о попытке боевых самолетов НАТО нанести удар по России

26-05-2021, 13:45

Российские С-400 испортили Турции военный экспорт

26-05-2021, 12:55

Ту-22М3 ВКС России совершили «рейс устрашения» в сторону Израиля

26-05-2021, 12:00

Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма

26-05-2021, 11:50

ВМС США проведут учения в 17 часовых поясах одновременно

26-05-2021, 11:00

В Израиле признали атаку ПВО на истребители F-35

26-05-2021, 09:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем
  • 27-05-2021, 09:30

Истребители НАТО попытались перехватить российские Ту-22М3 над Средиземным морем

Истребители НАТО пытались перехватить стартовавшие с авиабазы Хмеймим в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 во время их полета над Средиземным морем, но

Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели
  • 27-05-2021, 09:10

Sohu: военные действия между Россией и США продлятся не больше недели

Аналитики из Китая уверены, что военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами продлится не больше недели. На страницах китайского

Армения уничтожила бронеавтомобиль ВС Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу
  • 28-05-2021, 09:45

Армения уничтожила бронеавтомобиль ВС Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу

Накануне группа военнослужащих Азербайджана на бронеавтомобиле неизвестной модели предприняла попытку прорваться через границу с Арменией. Однако она

Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России
  • Вчера, 20:45

Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в

Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3
  • 27-05-2021, 08:35

Три боевых корабля ВМС США оказались под тренировочным ударом российского Ту-22М3

Ранее мы сообщили о том, что в среду, 23 мая, в Средиземное море вошла амфибийно-десантная группа ВМС США, на борту которой 2,5 тысячи морских

Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект
  • 27-05-2021, 08:15

Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект

Американские журналисты издания Newsweek уверены, что Россия разрабатывает разные автономные платформы вооружения с применением искусственного

Новости партнеров
Новости партнеров
Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана
  • 27-05-2021, 18:50

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 замечены на границе Армении и Азербайджана

После столкновений на границе Азербайджана и Армении и пленения шестерых армянских военнослужащих в небе были замечены ударные беспилотники Bayraktar

Военному самолету ВВС Израиля серьезно досталось от российских комплексов РЭБ в Сирии
  • 27-05-2021, 18:50

Военному самолету ВВС Израиля серьезно досталось от российских комплексов РЭБ в Сирии

Российские военные применили комплексы РЭБ против израильского самолета, который попытался «пошпионить» за ними в Сирии. Как сообщает Аvia.pro ,

Прибытие российских бомбардировщиков на базу Хмеймим взволновало Запад
  • 27-05-2021, 17:35

Прибытие российских бомбардировщиков на базу Хмеймим взволновало Запад

Россия продолжает укреплять свой статус великой державы, отправив на авиабазу Хмеймим в Сирию три сверхвзвуковых бомбардировщика. Российские

NoonPost: турецкие беспилотники могут привести к противостоянию между Турцией и РФ
  • 28-05-2021, 20:05

NoonPost: турецкие беспилотники могут привести к противостоянию между Турцией и РФ

Турция продолжает активно продвигать свои беспилотники Bayraktar TB2 в мире и рассчитывает продать их как можно большему числу стран. Анкара уже