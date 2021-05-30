Израиль испытал лазерную батарею ПВО во время операции в Газе

Израиль использовал новейшие системы противовоздушной обороны во время последнего конфликта с ХАМАСом.

Isroil.Info сообщает, что ЦАХАЛ применил во время операции «Страж стен» в секторе Газа проходила испытания новейшая система противовоздушной обороны Израиля — щит будущего (лазерное оружие).

Гендиректор Elbit Systems Бецалель Махлис объяснил, что в ходе операции тестировались системы, пока еще находящиеся в разработке. Некоторые из них будут запущены в производство, а над некоторыми продолжатся работы, по завершению которых эти системы Израиль сможет продавать за рубеж.

Он также добавил, что события в секторе Газа подтолкнули развитие мощной лазерной технологии по уничтожению ракет, минометных снарядов, противотанковых ракет и беспилотных аппаратов. Разработанная израильскими экспертами лазерная система может размещаться на воздушных и наземных платформах. Планируется, что окончательно ее разработка завершится через несколько лет.

Одним из плюсов новой системы ПВО является дешевизна в эксплуатации.

Отметим, на данный момент Израиль защищается от ударов, активируя систему «Железный купол». Она может проводить перехваты различных ракет, и сейчас, как утверждают в Минобороны Израиля, совершила серьезный технологический скачок, поскольку успешно справляется с несколькими типами угроз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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