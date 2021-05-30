Zona Militar: российские «Бореи» могут уничтожить западные города в случае войны

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Zona Militar: российские «Бореи» могут уничтожить западные города в случае войны
В Мире

В последнее время американские военные эксперты выражали глубокую озабоченность наличием у России подводных беспилотников «Посейдон», которые могут устроить ядерное цунами и погубить города на американском побережье. Однако у Москвы есть еще одна мощная сила, способная смести все на своем пути. Это подлодки проекта 955А "Борей", пишут обозреватели аргентинского издания Zona Militar.

Недавно СМИ сообщили о том, что Россия в ближайшее время намерена начать ходовые испытания атомной субмарины "Князь Олег". Уже в июле в ходе тестирования подводной лодки на Камчатке может состояться запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".


ВМФ РФ на текущий момент располагает четырьмя подлодками проекта. Еще три «Борея» на стадии строительства. Каждая из этих субмарин может нести на себе 16 МБР.

«Основная задача субмарин проекта "Борей" — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены первым ударом», — пояснили читателям аргентинские эксперты.

В Zona Militar заверили, что, таким образом, атака не останется безответной.

Подлодка четвертого поколения «Князь Олег», которую в июне будут испытывать на тренировочной площадке на Камчатке, в состав ВМФ РФ может войти ко Дню Военно-Морского флота, но сроки приемки могут сместиться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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