Российские гиперзвуковые ракеты на Ту-22М3 в Сирии угрожают всему южному флангу НАТО, следует из публикаций западных СМИ, посвященных постоянному базированию дальних российских бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Американский журнал Military Watch тревожится, что под прицелом РФ оказались все Средиземное море, часть Атлантики и все наземные объекты южного крыла НАТО. В то же время китайские новостные порталы, как, например, SunNews, QQ-Tencent, 163.com и еще ряд других, рассказывая о самолетах, не скрывают радости, а к заголовку добавили лишь одно свое слово, но зато какое - «Превосходно!».

Часть бомбардировщиков, которые нагоняют страх НАТО, как отмечает американский журнал, была переброшена из дальневосточных регионов России. Они там уже успели себя зарекомендовать, поскольку играли ключевую роль в проверке сил Японии и США близ границ РФ.

«Ту-22М, дислоцированные на авиабазе Хмеймим, не имеют возможности дозаправки в воздухе, но их огромная дальность в сочетании с большой дальностью противостояния их ракет позволяет им накрывать цели по всему Средиземному морю и в Атлантике. Гиперзвуковая баллистическая ракета Х-47М2 также позволяет бомбардировщикам поражать наземные цели в глубине европейской территории с менее хорошо охраняемого южного фланга НАТО», - поясняют обозреватели Military Watch.

Ту-22М3, в отличие от базовой версии, подверглись серьезной модернизации - было изменено порядка 80 процентов авионики. На сегодняшний день это одни из лучших стратегических бомбардировщиков в мире, признали в издании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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