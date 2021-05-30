Опубликовано видео российской и турецкой бронетехники во время совместного патрулирования в Сирии

Российские и турецкие военнослужащие выполнили очередное совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Видео, снятое с воздуха, опубликовало агентство «Русская Весна».

Согласно источнику, совместное патрулирование выполнялось во исполнение подписанного Турцией и Россией меморандума о взаимопонимании.

На 54-секундном видео, которое, судя по всему, снималось с борта военного вертолета, запечатлено, как по дороге посреди полей растянулась колонна турецкой и российской бронетехники.

Началось патрулирование с пункта пропуска Дейрун-Ага на сирийско-турецкой границе. Далее военные проследовали по маршруту Муси-Гора — Атба — Хараш-Раш — Батерзан — Каргу.

Прикрытие с воздуха колонне обеспечивали два вертолета - Ми-8 и Ми-35.

Отмечается, что заявленной целью патрулирования, которое обычно проводится вдоль автодороги М4, соединяющей Алеппо с Хасеке, был мониторинг обстановки, а также пресечение на корню возможных провокаций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей