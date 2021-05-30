Опубликовано видео российской и турецкой бронетехники во время совместного патрулирования в Сирии

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в
Накануне группа военнослужащих Азербайджана на бронеавтомобиле неизвестной модели предприняла попытку прорваться через границу с Арменией. Однако она
После столкновений на границе Азербайджана и Армении и пленения шестерых армянских военнослужащих в небе были замечены ударные беспилотники Bayraktar
Российские военные применили комплексы РЭБ против израильского самолета, который попытался «пошпионить» за ними в Сирии. Как сообщает Аvia.pro ,
Турция продолжает активно продвигать свои беспилотники Bayraktar TB2 в мире и рассчитывает продать их как можно большему числу стран. Анкара уже
Россия продолжает укреплять свой статус великой державы, отправив на авиабазу Хмеймим в Сирию три сверхвзвуковых бомбардировщика. Российские
В НАТО выразили беспокойство касательно совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2021». Несмотря на то, что в Москве и Минске не раз
Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой авторы рассуждают о том, как Россия накаляет обстановку у границы Украины для того,
Израиль использовал новейшие системы противовоздушной обороны во время последнего конфликта с ХАМАСом. Isroil.Info сообщает, что ЦАХАЛ применил во
Российский фрегат «Адмирал Григорович» отстрелялся ракетами во время провокационных учений британского и украинского флота. Великобритания и Украина
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